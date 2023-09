Dresden-Gorbitz

Hakenkreuze in Autolack geritzt: Staatsschutz der Polizei Dresden ermittelt

Die Dresdner Polizei ermittelt wegen Hakenkreuzen, die in den Lack geparkter Autos in Dresden-Gorbitz geritzt worden sind (Symbolbild).

In Dresden-Gorbitz haben Unbekannte am Sonntagabend fünf Autos zerkratzt, in zwei davon ritzten sie Hakenkreuze. Daher hat der Staatsschutz der Polizei Dresden die Ermittlungen aufgenommen.