In Dresden kam es am Dienstag zu einigen Razzien. Die Polizei durchsuchte mehrere Cafés im Stadtgebiet und beschlagnahmte zumindest ein Kassensystem.

Dresden. Am Dienstagabend organisierte die Polizei mehrere Razzien in Dresden. Dabei wurden mehrere Cafés durchsucht, unter anderem das Café Venezia in Bühlau sowie mehrere Cafés in der Altmarkt-Galerie. Aus mindestens einem wurde das Kassensystem von den Beamten beschlagnahmt.

