Polizei Dresden fahndet nach Kennzeichendieb und Tankbetrüger

Dresden. Die Polizeidirektion der Landeshauptstadt hat eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann begonnen, der im vergangenen Jahr mehrfach Kennzeichen stahl und Tankbetrug beging. Zeugen sollen sich bei den Beamten melden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Unbekannte betankte im April, Juni und Juli an verschiedenen Tankstellen im Stadtgebiet einen blauen Hyundai und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Am Fahrzeug brachte er Kennzeichen an, die er kurz zuvor von anderen Autos in Dresden abschraubte.

Mit gestohlenen Kennzeichen gefilmt

Die Tankbetrügereien beging der Mann im vergangenen Jahr am 11. April an der Radeburger Straße, am 28. Juni an der Bautzner Straße und am 25. Juli an der Hansastraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Gesuchte stahl drei Kennzeichen und brachte sie an einem blauen Hyundai an. Diesen betankte er an drei Tankstellen in Dresden. © Quelle: Polizeidirektion Dresden

Die Kameras der Tankstellen filmten den Täter, der bei den Delikten immer einen Mundschutz trug. Wer Hinweise zum Gesuchten manchen kann, soll sich unter 0351 4832233 bei der Polizeidirektion Dresden melden.