Polizei Dresden fahndet mit Überwachungskamerabild nach Räuber

Dresden. Die Polizei Dresden fahndet nach einem Räuber und hat dafür ein Foto einer Überwachungskamera veröffentlicht. Gesucht werde ein Unbekannter, der insgesamt drei Raubstraftaten begangen habe, so die Beamten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Täter erbeutete am 28. Juli gegen 15.30 Uhr mit vorgehaltenem Messer einen dreistelligen Betrag bei einer Tankstelle an der Löbtauer Straße. Am selben Abend versuchte er, ebenfalls mit einem Messer in der Hand, eine Spielhalle zu überfallen. Er floh ohne Beute.

Am 1. August blieb ein weiterer Raubversuch des Mannes ebenfalls erfolglos. In einer Sparkassenfiliale an der Heidestraße bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einem Messer. Diese gab kein Geld heraus, er floh kurz darauf.

Mit dieser Aufnahme aus einer Überwachungskamera sucht die Polizeidirektion Dresden nach dem Unbekannten. © Quelle: Polizei Sachsen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, schlank bis schmächtig und wirkte jugendlich, so die Beschreibung der Polizei. Bei seinen Taten sprach er gebrochen Deutsch. Wer Angaben zur Identität des Unbekannten machen kann, soll sich unter 0351 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden melden.

DNN