Durchsuchungen wegen Gewalt nach Fußballspielen in und um Dresden

Dresden. Die Polizeidirektion Dresden hat am Mittwoch insgesamt elf Wohnungen durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Anlass der Durchsuchungen waren Straftaten nach Fußballspielen in und um Dresden.

Insgesamt 89 Beamte aus Dresden und ihre Kollegen von der Sächsischen Bereitschaftspolizei durchsuchten dafür Objekte in der Landeshauptstadt sowie in Bautzen, Oßling, Lauta und Ruhland (Brandenburg). Anlass waren Polizeiangaben zufolge Delikte wie die Räuberische Erpressung eines Schals und eines Trikots von Duisburger Fans nach dem Drittligaspiel am 15. März gegen Dynamo in der Dresdner Innenstadt.

Ermittlungsverfahren gegen zwölf Beschuldigte laufen

Außerdem nannten die Beamten einen schweren Landfriedensbruch am 1. August 2022 in Thiendorf als Anlass der Durchsuchungen. Auf dem Parkplatz eines Imbisses nahe der Autobahn haben etwa 30 Vermummte auf Fußballfans aus Berlin eingeschlagen und Fanutensilien und Taschen geraubt. Laut Polizeiangaben trugen einige der Täter Fanbekleidung von Dynamo Dresden.

Bei den Durchsuchungen vom Mittwoch habe man Tatbekleidung, zwei Laptops, zwei Handys und zwei Speichermedien sichergestellt, so die Polizeidirektion Dresden. Nun laufen Ermittlungsverfahren gegen insgesamt zwölf Beschuldigte, hieß es dazu weiter.

