﻿Polizei atmet auf: Keine Klimaklebeaktionen in Dresden

Dresden. Die ostdeutschen Akteure der Initiative „Letzte Generation“ haben angekündigt, sich in den kommenden Wochen auf Protestaktionen in Berlin zu konzentrieren. „Nun werden wir unsere Proteste wieder in Berlin bündeln. Wir bringen die Stadt zum Stillstand, um die Regierung zum Aufbruch zu bewegen“, erklärte jetzt Lars Ritter, Sprecher der Region Ostdeutschland der als „Klimakleber“ bekannt gewordenen Initiative.

Die Ankündigung heißt im Umkehrschluss: Wenn die Handvoll Klimaakteure aus Dresden in Berlin das öffentliche Leben stören, dann bleiben Blockaden in der sächsischen Landeshauptstadt aus. Wie bereits seit fast vier Wochen. Der Dresdner Polizeipräsident Lutz Rodig bewertet das Ausbleiben von nicht angekündigten Blockaden positiv. „Das nimmt sehr viel Druck von uns als Polizei.“ Die Dresdner Polizei habe in den ersten Monaten des Jahres teilweise zweimal am Tag mit erheblichen Ressourcen zu Einsätzen ausrücken müssen, um unangekündigte Blockaden zu beenden und Eskalationen zu verhindern.

Noch keine Rechnungen an Dresdner Klimakleber verschickt

„Wir sind froh darüber, dass die Aktionen eingestellt wurden.“ Rodig begrüßte auch die Gespräche von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) mit Akteuren der „Letzten Generation“. „Es ist immer gut, miteinander einen Dialog zu führen.“ Als Polizeipräsident wünsche er sich für die Zukunft, dass die Akteure Blockaden bei der Versammlungsbehörde anmelden und die Polizei die Aktionen geordnet begleiten könne wie am 29. März. Da hatten Akteure mehrmals für kurze Zeit die Fahrbahnen am Straßburger Platz blockiert. „Weniger Frustration bei den Verkehrsteilnehmern, weniger Aufwand bei der Polizei und keine Kosten für die Anmelder“, nennt Rodig die Vorteile aus seiner Sicht. Die Dresdner Polizei prüfe gegenwärtig, für welche unangekündigten Aktionen die Akteure zur Kasse gebeten werden können.

„Wir werden uns die Voraussetzungen dafür ansehen. Wir sind in der Prüfung und Vorbereitung“, erklärte der Polizeipräsident. Noch sei keine Rechnung für einen Polizeieinsatz gestellt worden, aber das sei vier Jahre lang möglich.