„Politisches Nachtgebet“ zum Verkehr in Dresden

„Verkehr in der Sackgasse – bitte wenden“ lautet das Thema des Abends (Symbolbild).

„Verkehr in der Sackgasse – bitte wenden“: Zwei ausgewiesene Verkehrsexperten der TU Dresden stellen am 16. September in der Reihe „Politisches Nachtgebet“ sich und ihre Thesen zum Thema vor.