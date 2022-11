﻿Politische Bildung in der Hundeschule: Eine Dresdner Wissenschaftlerin hat es versucht

Wer in strittigen Debatten am lautesten „bellt“, hat nicht unbedingt recht. In Dresden gehen Wissenschaftler ungewöhnliche Wege in der politischen Bildung. Auch die Hundeschule wird zum Trainingsplatz.

Anja Besand, Erziehungswissenschaftlerin, sitzt in ihrem Büro an der TU Dresden neben ihrem Golden Retriever Sidan.

Dresden. Für Sozial- und Erziehungswissenschaftlerin Anja Besand ist die Hundeschule ein idealer Ort für politische Bildung. „Welpen haben die fast magische Kraft, auch nahezu unbekannte Menschen miteinander auf harmonische Weise ins Gespräch zu bringen. Selbst dann, wenn über Dinge gesprochen wird, die soziale Sprengkraft haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der Technischen Universität Dresden hatte sich zu Beginn der Corona-Pandemie einen Hund zugelegt – den Golden Retriever Sidan. Beim Gassigehen bemerkte sie, dass sich der Welpe mit Vorliebe von Männern tätscheln ließ, die erkennbar aus dem rechtsextremen Milieu stammten.

Undercovermäßig Bildungsarbeit

„Er war die ersten Wochen von einem sehr großen, schweren Mann aufgezogen worden und bevorzugte dieses Körperschema“, erzählt Besand in einem Video auf Youtube. Durch Sidan habe sie in ihrem Viertel viele neue Leute kennengelernt, bei einem Schwätzchen mit anderen Hundebesitzern nicht nur über Hunde, Gott und die Welt, sondern auch über Politik geredet. In der Hundeschule sei das weitergegangen. Dort habe sie praktisch undercovermäßig Bildungsarbeit gemacht. Zum Beispiel als einige in der Schule von Hunderassen auf Menschenrassen schließen wollten. „Natürlich wussten die Leute irgendwann, wer ich bin und welches Interesse ich an solchen Diskussionen habe.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bedingungen für „unsichtbare politische Bildung“ seien in einer Hundeschule bestens, meint die Wissenschaftlerin. „Es gibt eine soziale Gruppe mit mehr oder weniger zufälliger Zusammensetzung, die sich regelmäßig trifft und mag. Schließlich kümmern sich alle nett um ihre Hunde.“ Die politischen Meinungen würden allerdings weit auseinanderliegen. Dennoch: Besand hat es nach eigenem Bekunden bisher selten erlebt, dass Impulse aus einem Gespräch eine derart nachhaltige Wirkung zeigten. Sie führt das auch auf die Pausen zwischendurch zurück – wenn man mit dem Hund eine Runde dreht und sich Argumente noch einmal in Ruhe durch den Kopf gehen lässt.

Bildungsangebote über weltanschauliche Gräben hinweg

Braucht es in einer immer komplexer werdenden Welt mehr politische Bildung? Diese Frage bewegt nicht nur die Wissenschaft. Nach Ansicht von Besand macht es weniger Sinn, das Thema von einer bestimmten Zielgruppe aus zu denken. Denn sie sei für alle Menschen wichtig. Sie und ihre Kollegen von der Forschungsstelle für Didaktik in der Demokratie – benannt nach dem US-amerikanischen Philosophen und Pädagogen John Dewey (1859–1952) – sprechen lieber vom „Raumansatz“: Es gehe darum, Räume zu finden, in denen ganz unterschiedliche Menschen regelmäßig zusammenkommen und sich austauschen können.

Besand ist überzeugt, dass Bildungsangebote über weltanschauliche Gräben hinweg gelingen können. „Aber nur dann, wenn die Teilnehmer jenseits der politischen Konfliktgegenstände in irgendeiner Weise über ein zweites Anliegen gebunden sind.“ Bei der Hundeschule sei das die Erziehung. Aber auch gemeinsames Musizieren, Zusammenarbeit im Betrieb oder nachbarschaftliche Bande könnten Bindungskräfte sein. „Die soziale Situation muss in einer gewissen Weise verlässlich sein.“ Alle müssten die Gewissheit haben, dass man sich in einem bestimmten Abstand wiedersieht und an die Diskussion anknüpfen kann.

Pluralistisches Denken schulen

Laut Besand hat politische Bildung nicht nur die Aufgabe, die Urteils- und Handlungsfähigkeit der Menschen sowie ihre Empathie und Toleranz zu fördern, sondern auch pluralistisches Denken zu schulen, den Perspektivwechsel zu trainieren, Kontroversen aufzuzeigen und antidemokratischen Tendenzen zu widersprechen. Das sei im Zeitalter von Fake News und Verschwörungserzählungen nicht einfacher geworden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besand will Sachsen dabei nicht pauschal eine schlechte Note geben. Ihrer Meinung nach braucht es aber auch in den Schulen noch viel mehr Angebote. Schon in der 1. Klasse könne man damit im Sachunterricht und kindgerechter Form beginnen. Oft würden Lehrer die Auffassung vertreten, Grundschüler seien für Fragen von Krieg und Frieden noch zu klein. „Wir wollen unsere Kinder von solchen Dingen fernhalten. Sie bekommen es aber trotzdem mit und werden damit alleingelassen, machen sich ihre eigenen Vorstellungen.“

Von Jörg Schurig