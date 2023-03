Politik in Dresden unter Polizeischutz

vor knapp zwei Wochen hatte die Stadt ihre Pläne für neun neue Containerstandorte für Asylsuchende vorgestellt, nun müssen sich zunächst die Stadtbezirksbeiräte und später schließlich der Stadtrat mit den Vorschlägen beschäftigen. Doch bei den Mandatsträgern, in der Verwaltung und bei der Polizei sorgt nun ein Aufruf aus der rechtsextremen Protestszene, wonach deren Anhänger bei den Sitzungen Präsenz zeigen sollen, für reichlich Sorgen.

Die Freien Sachsen organisieren regelmäßig Proteste in Städten und Gemeinden im Freistaat – auch in Dresden. Nun ist bei einer Kundgebung dort dazu aufgerufen worden, bei Stadtbezirksbeiräten Präsenz zu zeigen. © Quelle: Imago/xcitepress/Finn Becker/Archiv

Bereits im Oktober 2015 war es im Zuge der damaligen Flüchtlingswelle und der sich daran anschließenden Debatte um die Unterbringung der Menschen im Stadtbezirksbeirat Prohlis zu Tumulten gekommen. Die Polizei musste eingreifen. In der vergangenen Woche fand nun abermals eine Stadtbezirksbeiratssitzung in Leuben unter Polizeischutz statt. Einer der dortigen Beiräte berichtet gar von gegen ihn gerichteten Drohungen.

Protest und Widerspruch sind in einer Demokratie absolut legitim. Den Initiatoren der Proteste gegen die Unterkünfte für die Flüchtlinge geht es allerdings nicht um Lösungen. Was hier mit demokratischer Teilhabe kaschiert wird, ist nichts anderes als ein Angriff auf den Staat mit seinen demokratischen Institutionen. Jetzt lesen

Abhängig vom Ergebnis der Lagebeurteilung ist eine Präsenz der Polizei bei Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte durchaus möglich. Marko Laske Polizeisprecher in Dresden

Die Stadtbezirksbeiräte mussten darüber entscheiden, ob ein Weihnachtsbaum-Weitwurf förderfähig ist. © Quelle: Soeren Stache/dpa

Städtisches Fördergeld für das Werfen von Weihnachtsbäumen

Weihnachtsbaumweitwurf am Schillerplatz – ist das 985,44 Euro Fördergeld vom Stadtbezirk wert? Diese Frage wurde nun im Beirat geklärt. Jetzt lesen

Beim Klingelschild fängt es an: Namensänderungen sind in Deutschland durchaus möglich (Symbolbild). © Quelle: picture alliance / dpa

Wie der Identitätswechsel nach einer Straftat funktioniert

Nach dem gewaltsamen Tod von Luise F. haben die Familien der beiden mutmaßlichen Täterinnen Freudenberg verlassen. Nach Offenlegung der Identität der beiden Mädchen in den sozialen Netzwerken werden ihre Namen immer mit dieser Tat in Verbindung stehen. Kann man in solchen Fällen eine neue Identität annehmen? Jetzt lesen

Sonnabend, 8 Uhr bis 10.30 Uhr: Schadstoffmobil in Klotzsche - Die mobile Schadstoffsammlung der Landeshauptstadt macht von 8 bis 9 Uhr an der Rostocker Straße/Boltenhagener Straße und von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr am Markt Hellerau Halt.

Sonnabend, 11.15 Uhr und 14.15 Uhr: Schadstoffmobil in Pieschen - Die mobile Schadstoffsammlung der Landeshauptstadt hält von 11.15 Uhr bis 12 Uhr an der Kronenstraße/Reichenberger Straße und von 14.15 Uhr bis 15 Uhr an der Rietzstraße/Bunsenstraße.

Sonnabend, 13 Uhr bis 13:45 Uhr: Schadstoffmobil in der Neustadt - Die mobile Schadstoffsammlung der Landeshauptstadt macht an der Stetzscher Straße/Dr.-Friedrich-Wolf-Straße Station.

Sonnabend ab 16 Uhr: Theaternacht - Am 18. März wird es wieder eine Lange Nacht der Dresdner Theater geben. Sie greift eine Entwicklung auf: Das Publikum kehrt zurück. Kurz vorm Frühlingsanfang gibt es 130 Vorstellungen auf 28 Bühnen.

Sonnabend, 18.30 Uhr: Sportlerehrung - Die Dresdner Sportler des Jahres 2022 werden gekürt.

Sonntag 8 Uhr bis 14 Uhr: Citylauf - Mit dem 10-km- und 5-km-Lauf, die beide durch das historische Stadtzentrum Dresdens führen, bietet der NTT DATA Citylauf Dresden sowohl bestzeitenhungrigen Läufern, als auch Hobbysportlern einen Start in das neue Laufjahr. Auf dem Laufprogramm stehen zudem der 1,4-km-Kinderlauf und der 450-Meter-Bambinilauf. Start und Ziel befinden sich unmittelbar neben dem Dresdner Altmarkt. In der Innenstadt ist bereits ab Samstagabend mit Verkehrseinschränkungen durch gesperrte Straßen zu rechnen.

Das Filmfest Dresden will Kurzfilm in seiner Vielfalt und Kreativität für Kinder und Jugendliche erlebbar machen. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

Am Sonntag findet das Gründungstreffen für ein neues Projekt des Filmfestes Dresden für starke Kinderfilmbildung und junges Kino statt. Als offener Treff für alle jungen Filmbegeisterten zwischen zehn und 14 Jahren sollen regelmäßige Treffen ein- bis zweimal im Monat angeboten werden, zu denen Kurzfilme geschaut und diskutiert oder auch Festivalbesuche unternommen werden. Dessen Ziel ist es, den Kurzfilm in seiner Vielfalt und Kreativität für Kinder und Jugendliche erlebbar zu machen.

Vielerorts blühen zurzeit als Frühlingsboten, die Krokusse. © Quelle: IMAGO/MiS

... der Frühling: Hurra, er ist da!

Es wird wieder wärmer in Deutschland. Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang scheint der Winter Geschichte zu sein. Die Frühlingsgefühle könnten in den kommenden Tagen von Gewittern ausgebremst werden. Jetzt lesen

