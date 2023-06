Polit-Mikado beim Thema Asyl: Dresdner Ortschaften untätig

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

St. Florian sei ein guter Mann, verschon mein Haus, zünd and‘re an. So ähnlich verhalten sich die neun Dresdner Ortschaften, die nach einem Stadtratsbeschluss zusätzliche Flächen für die Unterbringung von Asylbewerbern bereitstellen sollen. Sie zucken sich schlicht nicht. Polit-Mikado - wer sich zuerst bewegt, hat verloren.

Die neun Dresdner Ortschaften sollen sich an der Unterbringung beteiligen (Symbolbild). © Quelle: Patrick Pleul/dpa

Bis 31. Mai hatten Cossebaude, Mobschatz und Co. Zeit, Vorschläge zu unterbreiten. Das Ergebnis: Null! Deshalb hat OB Dirk Hilbert die Ortsvorsteher zum Rapport ins Rathaus bestellt. Er will Vorschläge hören. Andernfalls droht er, dass die Verwaltung dem Stadtrat entsprechende Vorschläge zur Abstimmung unterbreitet.

Man darf gespannt sein, ob das fruchtet. Schönfeld-Weißig hat jedenfalls schon gezeigt, wie es auch gehen kann. Dort hat der Ortschaftsrat einen Standort abgelehnt, worauf Hilbert, wohl eine Klage fürchtend, den Vorschlag einkassierte. Das dürfte den anderen Ortschaften Mut machen. Was das über die Haltung zu Flüchtlingen am Stadtrand aussagt, steht auf einem anderen Blatt. Jetzt lesen

Zügige Verfahren sind gerade im schnelllebigen Mikroelektronik-Geschäft zunehmend ausschlaggebend für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des deutschen und europäischen Industriestandorts. Michael Kretschmer Ministerpräsident von Sachsen über die Notwendigkeit, Fördermittel für die Chipindustrie schnell auf den Weg zu bringen

Eichenprozessionsspinner am Stamm einer Eiche. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Eichenprozessionsspinner – so ist die Lage in Dresden

Eichenprozessionsspinner profitieren vom Klimawandel und breiten sich aus. Wie die Lage in Dresden ist und wo sich die Raupen mit den Brennhaaren in der Regel aufhalten. Jetzt lesen

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Zeit für persönliche Weiterbildung: In 14 von 16 Bundesländern haben Beschäftigte einen Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub. © Quelle: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Bündnis fordert fünf Tage Bildungszeit für Sachsen

Die meisten Bundesländer gewähren Beschäftigten das Recht auf bezahlte Freistellung von der Arbeit zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen. Nur Sachsen und Bayern nicht. Ein Bündnis will das ändern. Jetzt lesen

Sonnabend, 10 Uhr: Auszeichnung - Oberbürgermeister Dirk Hilbert und der Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ übergeben den Pokal an die „Schönste Kleingartenanlage Dresdens 2023″.

Sonnabend, 12 bis 16 Uhr: Parade zum 30. Christopher Street Day - Zum 30. Mal wird in Dresden der Christopher Street Day gefeiert, Highlight ist die Parade am Samstag mit Start und Ende am Terrassenufer. Die Stadt rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Sonntag, 10 Uhr bis 18 Uhr: Tag der offenen Tür im Klärwerk Dresden-Kaditz, Scharfenberger Straße 152, 01139 Dresden. www.stadtentwaesserung-dresden.de

Sonntag, 11 Uhr bis 18 Uhr: Offenes Regierungsviertel der Sächsischen Staatsregierung in den Ministerialgebäuden auf der Neustädter Elbseite. www.staatsregierung.sachsen.de/offenesregierungsviertel.html

Etwa 300 Darsteller aus dem In- und Ausland sind an diesem Wochenende beim Historienspektakel dabei. © Quelle: Festung Königstein gGmbH

Am Wochenende versetzen rund 300 Hobbydarsteller die Festung Königstein ins Jahr 1639 zurück. Der Höhepunkt: Die Stürmung der legendären Wehranlage durch die Schweden. Das Historienspektakel „Die Schweden erobern den Königstein“ vermittelt einen lebendigen Eindruck von der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Mehr Details zum Programm.

Ende der 1990er gab es einen großen Hype um das Tamagotchi – jetzt hat der Videospielhersteller Bandai Namco ein Comeback angekündigt. © Quelle: picture alliance / dpa

... das Comeback eines Kultspielzeugs

Ende der 1990er gab es einen großen Hype um das virtuelle Haustier in Form eines Eies. Nun hat der japanische Videospielhersteller Bandai Namco die Rückkehr des Kultspielzeugs angekündigt. Das neue Tamagotchi soll zahlreiche Neuheiten bieten. Jetzt lesen

DNN