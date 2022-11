﻿Poker um die Bürgermeisterämter: Schlecht für das Image von Dresden

Dresden. Johannes Schwenk und Matthias Lüth gehören unterschiedlichen politischen Lagern an. Der eine ist Vorsitzender der Jungen Union Dresden, der andere zählt zur Doppelspitze der Dresdner Jusos. Beide eint die Sorge um das Image dieser Stadt, sagen Schwenk und Lüth. „Wir haben Inflation, eine Energiekrise, immer mehr Flüchtlinge kommen in die Stadt und müssen integriert werden. Aber die Kommunalpolitik beschäftigt sich seit August mit sich selbst“, fasst Schwenk seine Bedenken zusammen.

„Die Bürger erwarten eine gewisse Sachorientierung“

„Eigentlich“, so der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation der CDU, „müssten sich alle Stadträte mal an die Nase fassen und fragen, für wen sie das eigentlich machen.“ Der Bürger erwarte eine gewisse Sachorientierung von der Kommunalpolitik. „Real scheint es aber mehr um Einzelpersonen und persönliche Animositäten zu gehen als um die Sache an sich“, so Schwenk.

„Der OB muss den Stadtrat einen“

Das monatelange Tauziehen um die Besetzung der Bürgermeisterämter habe zwei Folgen: „Das Engagement der Zivilgesellschaft tritt in den Hintergrund und wird von einem zerstrittenen Stadtrat überlagert, dem eine Persönlichkeit vorsteht, die nicht zusammenführen kann oder nicht zusammenführen will“, kritisiert Schwenk. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) komme die Aufgabe zu, den Stadtrat zu einen.

„Wie wollen wir junge Menschen für Politik begeistern?“

Der OB tue aber genau das Gegenteil von dem, was er im Wahlkampf angekündigt habe, sagt Lüth. „Er agiert nicht überparteilich, sondern will mit aller Macht die FDP-Landesvorsitzende in ein Amt hieven – in welches auch immer.“ Dass der OB eine Mannschaft brauche, mit der er zusammenarbeiten könne, sei richtig, sagt Schwenk. „Aber das Verfahren funktioniert nicht, wenn sich alle zerstreiten, so dass alles andere liegen bleibt. Wie wollen wir so noch junge Menschen für die Kommunalpolitik begeistern?“

„Dresden muss ein neues Marketing nach außen auflegen“

Dresden gebe nach außen kein gutes Bild ab, wenn alle in einer schwierigen Lage mit der Brechstange ihre Interessen durchsetzen wollten, so der Vorsitzende der JU. Dabei müsse Dresden schleunigst ein neues Marketing nach außen auflegen, um Fachkräfte oder Touristen für die Stadt zu begeistern. Die Immatrikulationszahlen der Technischen Universität aus den alten Bundesländern seien rückläufig, weiß Lüth. Das liege auch am Image der Stadt, in der Bewegungen wie Pegida oder Querdenken großen Raum erhalten hätten.

„Stadtrat fördert das Desinteresse“

Die Menschen seien politikverdrossen und der Stadtrat fördere mit dem Gezerre um die Bürgermeister das Desinteresse, sagt Schwenk. Dass Politik begeistern könne, so Lüth, zeige sich an einzelnen Sachthemen. „Wenn Hunderte Menschen in einem vollen Hörsaal über die Verkehrsführung am Zelleschen Weg diskutieren, beweist das doch die Strahlkraft, die Kommunalpolitik haben kann. Die Menschen wollen, dass der Stadtrat diese Stadt gestaltet und nicht Stunden darauf verwendet, eine Tagesordnung zu beschließen.“

„Wir brauchen Kompromisse über Fraktionen hinweg“

Der Streit um die Bürgermeister nehme angesichts des Ladensterbens in der Innenstadt, der Finanzierung der Dresdner Verkehrsbetriebe oder des Ausbaus der Königsbrücker Straße viel zu viel Raum ein, sagt Schwenk. „Zumal ja nicht einmal klar ist, was auf der Stadtratssitzung am 24. November passiert“, ergänzt Lüth. Es könne auch nicht das Ziel sein, eine Zwei-Drittel-Mehrheit gegen den Oberbürgermeister zu organisieren, so der Jungsozialist. „Wir brauchen einen Kompromiss über die Fraktionen hinweg gemeinsam mit dem Oberbürgermeister.“

„Es geht um stabile Mehrheiten“

Letztlich, so Schwenk, gehe es nicht nur um eine stabile Mehrheit für die Besetzung der Bürgermeisterämter, sondern auch für den Haushalt. „Der Haushalt ist der wichtigste Beschluss, den ein Stadtrat treffen kann. Aktuell sind aber alle Kräfte in der Personaldebatte gebunden.“ Der Haushalt müsse von einer stabilen Mehrheit verabschiedet werden, fordert Lüth, es dürfe nicht der Krankenstand in den politischen Lagern ausschlaggebend für die Finanzpolitik der nächsten beiden Jahre sein. „Es ist gefährlich, auf Zufallsmehrheiten zu setzen.“

Es dürfe keine dubiosen Absprachen mit dem rechten oder linken Rand geben, fordert Schwenk. „Der OB ist dafür gewählt worden, Grüne, CDU, SPD und FDP zusammenzuführen.“ „Die Linken sind eine im Osten gewachsene und etablierte Partei. Sie gehören für mich dazu“, meint Lüth. Auch wenn beide Vorsitzenden die Sorge um die Stadt eint – unterschiedlichen politischen Lagern gehören sie dann doch an.