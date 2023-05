﻿Neuer DNN-Podcast: Der Jahrhundert-Coup in Dresden – Teil 2

Dresden . Es war ein Jahrhundert-Coup: Am 25. November 2019 dringen vermummte Männer in das Grüne Gewölbe in Dresden ein, zerschlagen Vitrinen, stehlen Juwelen im Wert von 113 Millionen Euro und fliehen durch die Nacht. Wie konnten die Täter so einfach an die Pretiosen kommen? War die Sicherheit der Staatlichen Kunstsammlungen nicht gewährleistet?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fragen gab es nach der spektakulären Aktion viele. Schnell war klar: Der Remmo-Clan aus Berlin muss beteiligt gewesen sein. Sechs Männer, die alle zu den Remmos gehören, saßen 15 Monate auf der Anklagebank im Landgericht Dresden. Einer, der jeden Prozesstag verfolgt hat, ist DNN-Kolumnist Butz Peters. Gemeinsam mit DNN-Chefredakteur Dirk Birgel nähert er sich in unserem neuen Podcast den Details des Jahrhundert-Diebstahls und des Mammutprozesses.

Folge 2: Wie liefen die Ermittlungen?

In Folge zwei geht es darum, wie nach dem Einbruch die Ermittlungen liefen. Welche Beweismittel gesichert wurden, warum die Flucht der Täter zunächst unbemerkt blieb und wie die Ermittlungsbehörden ihnen schließlich auf die Schliche kamen, beleuchtet Dr. Butz Peters, im Gespräch mit Dirk Birgel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den kommenden Wochen finden Sie auf dnn.de weitere Folgen des Podcasts:

– Waren die Sicherheitsvorkehrungen im Grünen Gewölbe unzureichend, und wenn ja, wer ist dafür verantwortlich?

Ist der Deal mit der Staatsanwaltschaft, der den Angeklagten milde Strafen und dem Museum einige der gestohlenen Juwelen zurückbrachte, eine Kapitulation des Rechtsstaates? Oder war er gerechtfertigt?

DNN