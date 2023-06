Podcast zum Juwelendiebstahl: Wie ist das Urteil zu bewerten?

Dresden. Hören Sie „Der Jahrhundert-Coup“, der Podcast der Dresdner Neuesten Nachrichten zum Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe von Dresden mit Dirk Birgel und Butz Peters.

Welche Fehler haben die Staatlichen Kunstsammlungen gemacht? Müssten die nicht ein bisschen mehr vor der eigenen Tür kehren? Wird es einen Untersuchungsausschuss zu den Umständen des Juwelendiebstahls geben? Welche politischen Folgen könnten der Jahrhundert-Coup der Remmos und der darauf folgende Prozess noch haben?

Wie ist das Urteil im Prozess zum Juwelendiebstahl zu bewerten?

Diese und weitere Fragen beleuchtet Dr. Butz Peters, Rechtsanwalt, Publizist und Kenner der Clan-Szene im Gespräch mit Dirk Birgel, Chefredakteur der Dresdner Neuesten Nachrichten.

Es war der Jahrhundert-Coup: Am 25. November 2019 drangen vermummte Männer in das Grüne Gewölbe in Dresden ein, zerschlugen Vitrinen, stahlen Juwelen im Wert von 113 Millionen Euro und flohen durch die Nacht. Wie konnten die Täter so einfach an die Pretiosen kommen? War die Sicherheit der Staatlichen Kunstsammlungen nicht gewährleistet?

Fragen gab es nach der spektakulären Aktion viele. Schnell war klar: Der Remmo-Clan aus Berlin muss beteiligt gewesen sein. Sechs Männer, die alle zu den Remmos gehören, saßen 15 Monate auf der Anklagebank im Landgericht Dresden. Die Urteile folgten am 16. Mai 2023. Die fünf Verurteilten haben Revision eingelegt, es wird also noch ein Nachspiel geben.

DNN