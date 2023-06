﻿Platzen in Dresden Prozesse, weil der Stadtrat so zerstritten ist?

Dresden. Holger Schindler, Präsident des Amtsgerichts Dresden, schaut mit Sorgenfalten auf das Geschehen im Stadtrat. Im schlimmsten Fall können die Schöffengerichte am Amtsgericht, aber auch am Landgericht mangels Schöffen nicht mehr verhandeln. Bis zum 30. Juni muss der Stadtrat Vertrauenspersonen für die Schöffenwahl gewählt haben, aber es geht nur in „Trippelschritten“ voran, wie Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Donnerstagabend erklärte.

Eine von sieben Personen gewählt

Beim ersten Anlauf der Wahl von Vertrauenspersonen erreichte nur einer von acht Vorschlägen die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit. Sozialdemokratin Almut Thomas kam auf die erforderlichen 70 Stimmen und war gewählt. Nur umfasst der Schöffenwahlausschuss sieben Personen, sechs weitere müssen also noch die Ziellinie überqueren. Am Donnerstagabend schafften mit Michael Becker auf FDP-Ticket (57 Stimmen) und Christian Knoll auf Vorschlag der Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger (47 Stimmen) zwei Vorschläge das Quorum, so dass schon ein Trio feststeht.

Fünf Vorschläge fallen durch

Valentin Lippmann (Grüne/45 Stimmen), Uwe Vetterlein (AfD/27), Gottfried Ecke (CDU/46), Tilo Kießling (Linke/43) und Johannes Lichdi (Dissidenten/41) landeten dagegen hart und sind nicht gewählt. Was die Sorgenfalten von Schindler vertiefen dürfte.

Abgesprochen war es anders

„Wir geben ein schreckliches Bild ab“, erklärte Stadträtin Andrea Mühle (Grüne). Der Stadtrat schaffe es einfach nicht, sich auf Personalien zu verständigen. „Es war im Vorfeld anders besprochen worden“, erklärte der Grüne Wolfgang Deppe. Die Grünen würden die Vorschläge aller demokratischer Fraktionen unterstützen. Da es sich um eine geheime Wahl handele, sei aber nicht nachzuvollziehen, was bei einzelnen Stadträten in der Wahlkabine passiere.

Keine politische Tätigkeit

Schindler wies darauf hin, dass es sich nicht um eine politische Tätigkeit handele, die die Vertrauenspersonen ausüben. Sondern die Auswahl der Schöffen sein ein für die Rechtspflege wichtiger Vorgang. Hilbert will den Stadtrat noch in dieser Woche in einen neuen Wahlgang schicken – die Stadträte tagen nicht nur am Donnerstag, sondern auch am Freitag.

