﻿Dresden-Johannstadt: Förderung für „Plattenwechsel“ endet – der kommt aber erst 2025

Dresden. Mit dem integrativen Bundesprogramm „Utopolis – Soziokultur im Quartier“ wird im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ ergründet, wie Kunst und Kultur das Zusammenleben in Stadtteilen verbessern können.

Der Johannstädter Kulturtreff in Dresden ist mit dem Projekt „Plattenwechsel – Wir in Aktion“ einer von bundesweit 16 Modellstandorten. Es begleitet den Umzug des Kulturtreffs in das neue Stadtteilhaus.

Frage: Warum ist der soziokulturelle Aspekt für Johannstadt wichtig?

Anja Hilgert: Es ist ein sehr dynamischer Stadtteil, der sich gerade stark verändert. Es wird viel gebaut. Hier wohnen viele ältere Menschen, manche seit 50 Jahren in derselben Wohnung. Viele sind alleinstehend. Es gibt viele junge Familien, für die die Johannstadt zunehmend attraktiv wird. Und viele Menschen sind dazugekommen mit Migrations- oder Fluchterfahrungen.

In Johannstadt werden über 50 verschiedene Sprachen gesprochen, für viele Kinder, die in die Schule kommen, ist Deutsch nicht die Muttersprache. Im Zusammenleben verschiedener Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft entstehen neue Herausforderungen. Die lassen sich besser lösen, wenn man miteinander in Kontakt kommt, die Lebensgeschichten und -gewohnheiten anderer kennt und versteht.

„Utopie-Karawane“ am 1. September

Nun endet die Förderung. Es wird am 1. September einen Umzug geben. Aber nicht den mit Sack und Pack ins neue Stadtteilhaus, sondern einen als Karawane durch das Fördergebiet Johannstadt-Nord. Ist das nicht so etwas wie ein Abschied auf halbem Weg?

Nein, das soll es nicht sein. Das Förderprogramm war auf vier Jahre angelegt. Wir wollen die vielfältigen kleinen Veränderungen feiern, noch einmal die Qualitäten von Aktionen in Erinnerung rufen, damit sie im Bewusstsein der Leute wach bleiben und sie möglichst viel davon ins neue Stadtteilhaus mitnehmen. Mit der Karawane bringen wir noch einmal unsere Angebote zum Mitmachen auf die Straße. Es gibt an diesem Tag auch eine Kunstinstallation auf bemalten Stühlen im öffentlichen Raum, außerdem die Sonderausgabe des Stadtteilmagazins „Zeile“ und eine Ausstellung im Stadtteilladen in der Pfotenhauerstraße.

Trotzdem bleibt ja eine Lücke, wie lässt die sich füllen?

Wir hoffen, dass sich einige Methoden gut bewährt haben. Durch „Utopolis“ als Experimentierfeld konnten wir vom Johannstädter Kulturtreff in den Stadtteil ausschwärmen, ganz nah in Kontakt mit den Menschen gehen. So haben wir Aufmerksamkeit geschaffen und Impulse gesetzt für eine gute Mischung aus sozialen Belangen und kultureller Vielfalt.

Viele Wünsche fürs neue Stadtteilhaus, aber auch wofür Menschen selbst aktiv werden wollen

Woran denken Sie da?

Die Stadtteilclownin zum Beispiel – ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo anders auch gibt. Anfang des Jahres ist sie losgezogen mit Postkartengrüßen an die Bewohnerschaft rund um die Baustelle fürs Stadtteilhaus mit der Aufforderung: „Schickt uns doch mal eure Wünsche fürs neue Jahr!“.

Da sind unglaublich viele Karten zurückgekommen und vielfältigste, teils sehr konkrete Wünsche fürs neue Stadtteilhaus, aber auch, wofür die Menschen selber gern aktiv werden würden. Oft ging es um Grünflächen. Aber auch ein Café, wo man zusammenkommen kann. Und mehr Treffpunkte. Das alles mündet ja ins neue Stadtteilhaus.

Jetzt hoffen wir, dass diese Welle, die ausgelöst wurde, im Stadtteil gut aufgegriffen wird, dass wir diese Dialoge weiterführen können. Das hängt aber auch von Finanzierungsmöglichkeiten ab.

Wie steht es da um die Zukunft des Stadtteilmagazins „Zeile“?

Die ist ungewiss. Wir haben die Chance ergriffen, gemeinsam mit dem Stadtteilverein Johannstadt e.V. dieses Magazin zu etablieren. Mit „Utopolis“ konnten wir die Printausgabe verwirklichen. Die ist sehr publikumsnah, die Menschen haben gern etwas in den Händen, das man durchblättern, über Ladentheken reichen kann. Wir haben so viele Geschichten und Eindrücke gesammelt, in denen auch viele ältere Menschen ihre Erinnerungen teilen und so Stadtteilgeschichte schreiben. Inhaltlich lebt das, aber die Finanzierung wird schwierig. Da hoffen wir auch auf den Spenden-Button auf johannstadt.de.

13 Monate pandemiebedingte Schließzeit

Wie schätzen Sie die Resonanz auf das Projekt „Plattenwechsel“ ein?

Die ist gut, könnte aber höher liegen. Es gab ja pandemiebedingt 13 Monate Schließzeit. Wer weiß, was aus „Utopolis“ geworden wäre, wenn wir es vier Jahre lang tatsächlich wie geplant hätten voranbringen können. Der „Plattenwechsel“ lebt von zwischenmenschlichem Kontakt, von Nachbarschaft und gesammelten Erfahrungen. Es braucht Zeit zum Aufbau eines aktiven Netzwerks und von neuen Treffpunkten, die sich bewähren müssen.

Ich glaube, dass man sich auch mit den Geschichten vor Ort intensiver beschäftigt, ist noch nicht als so wichtig angekommen, wie es ist. Unser Credo ist es, dass man anhand der Geschichten, die sich im Kleinen abspielen, auch zu den großen Themen leichter ins Gespräch kommt. Ein Beispiel dafür ist auch unser „Klimbim“-Podcast.

Worum geht es darin?

Monatliche Folgen beleuchten den Stadtteil aus völlig unterschiedlichen Perspektiven – vom blinden Mann über die Blumenverkäuferin bis zum Verantwortlichen für die Hausmeisterdienste bei der WGJ. Über die Blumenhändlerin haben wir zum Beispiel von einer älteren Dame erfahren, die gemeinsam mit ihrem Enkel eine Kastanie in die Erde gesteckt hat. Daraus wächst nun ein kleines Bäumchen und sie wünscht sich nichts sehnlicher, als dass dieser Baum später am Stadtteilhaus gepflanzt wird.

Wünsche der Menschen sollen nicht nur symbolisch das Fundament des Stadtteilhauses sein

Werden Sie ihr den Wunsch erfüllen?

Wir möchten das gern. Bei der Grundsteinlegung sind mit dem ersten Spatentisch auch einige der Wünschekarten in einer Schatulle in die Erde gelegt worden. Wir wollen dafür sorgen, dass sie nicht nur symbolisch das Fundament des neuen Stadtteilhauses bilden.

Bei Förderprojekten steht ja am Ende immer die Frage nach der Verstetigung. Gibt es Ansätze dafür?

Für viele Akteure beim „Plattenwechsel“ haben sich neue Kooperationen ergeben. Die Stadtteilclownin, die bei den Uferprojekten, beim Frauentreff und beim Kinderschutzbund weiter wirken kann, würde ich dazu zählen. Und auch der Plattenchor wird hoffentlich weiter in der Johannstadt singen, sofern der beim Stadtteilbeirat gestellte Antrag bewilligt wird.

Das Meiste verstetigt sich durch Menschen, die Ideen für ihren Stadtteil einbringen und selber aktiv werden. Ein wichtiges Ergebnis von „Utopolis“ ist auch die Vernetzung in die Ebene der Stadtverwaltung. Wir haben vermittelt durch das Quartiersmanagement Nördliche Johannstadt eine gute Kommunikation mit dem Stadtplanungsamt.

Bemühungen um weitere Förderung

Wie soll es nach dem Ende von „Plattenwechsel“ weitergehen?

Einen großen Teil tragen das entstandene Netzwerk und die Menschen der Johannstadt, die wir erreicht haben, weiter. Und wir bemühen uns ganz aktiv um Fördermittel zum Beispiel bei der Sächsischen Aufbaubank. Die Stadt hat gerade ein neues Programm für die Ehrenamtsförderung aufgelegt. Mein Projekt bis Jahresende wird es sein, mich um Fördermöglichkeiten zu bemühen. Ich habe ja das Glück, dass ich noch drei Monate weiter beim Kulturtreff beschäftigt bin.

Wäre denn eine ehrenamtliche Fortführung für so ein Projekt denkbar? ...

Nicht komplett. Die koordinatorische Stelle braucht es einfach. Diese Einsicht ist auch ein Ergebnis von „Utopolis“.

Was würden Sie gern noch verwirklichen?

Wir planen Architektengespräche zum Beteiligungsprozess der Stadt für das Stadtteilhaus. Denn wir haben sehr viele Fragen und Anregungen bekommen: Kommen die Bäume hier weg, werden neue gepflanzt? Was ist mit der Dachterrasse? Wer betreibt das Café, können wir da mitmachen? Und vieles mehr.

Wie sind Sie eigentlich zu dem Projekt gekommen?

Ich bin von Haus aus Kunstwissenschaftlerin, habe in der Museumspädagogik gearbeitet, in Kunstvereinen und war dann Klassenlehrerin an der Waldorfschule in Dresden. Die Eingangstür in dieses Projekt war das Schreiben. Ich bin selber ein Beispiel dafür, was „Utopolis“ geschaffen hat, wurde als Bewohnerin der Johannstadt erreicht mitzuschreiben, habe später die Stadtteilredaktion mit aufgebaut und dann die Redaktionsleitung beim Printmagazin übernommen. Als es nach drei Jahren einen Personalwechsel auf der Koordinationsstelle gab, habe ich für dieses letzte Jahr die Nachfolge angetreten.

Was wünschen Sie sich für die nächsten zwei Jahre?

Dasselbe wie für das kleine Kastanienbäumchen: Dass das zarte Pflänzchen, das hier entstanden ist, am und im neuen Stadtteilhaus groß werden kann und nicht auf dem Weg bis dahin verdorrt. Ich wünsche dem Plattenchor sehr, dass dieses wunderbare Singen weitergehen kann, für das man keine Sprachkenntnisse braucht. Das verbindet unglaublich, auch die verschiedenen Kulturen.

Am besten wären zwei weitere Jahre Förderprojekt, bis wir umziehen können. Damit wir, so wie das jetzt alles angefangen hat, diesen Stadtteil weiter zum Blühen bringen können.

