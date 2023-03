Planungen für die Buga in Dresden schreiten voran

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

blühende Landschaften hatte Helmut Kohl 1989 versprochen, blühende Landschaften verspricht jetzt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Dresden will sich für die Bundesgartenschau 2033 bewerben. Ein Großereignis, das Hunderttausende Touristen in die Stadt ziehen kann. Nach einem Jahr ist das Spektakel aber vorbei und was hat die Stadt gewonnen? Sehr viel, wenn es richtig gemacht wird.

Blühende Landschaften wie aktuell auf der Bundesgartenschau in Mannheim soll es 2033 in Dresden zu bewundern geben. © Quelle: Archiv

Es geht darum, nachhaltige Vorhaben in den Fokus zu nehmen, die die Lebensqualität der Dresdner Bevölkerung dauerhaft erhöhen. Grün ist eine Antwort auf den Klimawandel - mit Grünzügen lässt sich der überhitzte Stadtraum erträglicher gestalten für seine Bewohner. Wenn es Dresden schafft, dauerhaft Mehrwert aus der Bundesgartenschau zu ziehen, dann erfüllt Hilbert sein Versprechen. Kohl hat seinerzeit etwas anderes gemeint, aber er lag auch nicht völlig daneben. Jetzt lesen

Ich freue mich auf die Chance, erstmals die Buga nach Sachsen zu holen. Dirk Hilbert Oberbürgermeister von Dresden, über die Bewerbung für das Jahr 2033

Kinder aus der Kita Rehefelder Straße haben ein Modell gebaut, wie der Alte Leipziger Bahnhof in Dresden umgestaltet werden sollte. Skateanlage, Kletterfelsen und Popcornmaschine gehören dazu. © Quelle: KJB/Lena Burghardt

Dresden: Was sich junge Menschen für den Alten Leipziger Bahnhof wünschen

Die Stadt Dresden will ein brachliegendes Gelände in zentraler Lage wiederbeleben. Dafür hat die Kinder- und Jugendbeauftragte Ideen gesammelt. Jetzt lesen

Teilnehmer der Synodalversammlung haben im Tagungssaal Platz genommen. © Quelle: Arne Dedert/dpa

Synodalversammlung beschließt offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare ab 2026

Es war der vielleicht wichtigste Prüfstein für die Veränderungsfähigkeit der Kirche: die offizielle Zulassung von Segensfeiern für homosexuelle Paare. Nun hat die in Frankfurt tagende Synodalversammlung eine Entscheidung getroffen. Jetzt lesen

Wiederaufbau in der Südukraine: „Mykolajiw ist vom Krieg gezeichnet“ In der südukrainischen Stadt Mykolajiw stehen die Wiederaufbauarbeiter symbolisch für den unbrechbaren Willen der Ukrainerinnen und Ukrainer. © Quelle: RND

Mykolajiw liegt im Süden der Ukraine und litt - wie so ziemlich jede Stadt im Land - massiv unter dem brutalen russischen Angriffskrieg. Mittlerweile kehrt wieder Leben in die Region, denn die russische Besatzung konnte aus Mykolajiw vertrieben werden. RND-Reporter Can Merey ist vor Ort, sammelt Eindrücke und erzählt, wie die Wiederaufbauarbeiter dafür sorgen, dass auch die Dorfbewohner ins Umland zurückkehren.

Sonnabend, 10 bis 17 Uhr: Feriencampmesse - Familien und Reiseinteressierte können sich an diesem Tag zu neuen Trends bei Jugendreisen, Sportcamps, Sprachreisen und Ferienlager informieren und individuell beraten lassen. Darüber hinaus sorgen ein Rahmenprogramm, Mitmachangebote und Informationsforen für einen erlebnisreichen Tag. Ort: Ballsportarena, Weißeritzstraße 4, 01067 Dresden

Sonnabend, 11 Uhr: Preisverleihung - Verleihung des „Dresden Excellence Award - Wissenschaftspreis der Stadt Dresden 2022″

Sonntag: Tag der offenen Galopprennbahn mit großem Gastronomiebereich, Liveband, Kinderaktionen sowie Kunst-, Antik- und Trödelmarkt. Ort: Galopprennbahn Dresden-Seidnitz, Oskar-Röder-Straße 1, 01237 Dresden

Sonntag, 15 Uhr: Dynamo in Dortmund - Am 26. Spieltag der 3. Liga will Zweitlligaabsteiger Dynamo Dresden bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund die Aufholjagd im Rennen um den Relegationsplatz fortsetzen, der die Chance zum Wiederaufstieg bietet. Allerdings müssen die Dresdner dabei nicht nur auf Christian Conteh verzichten, der nach der 5. Gelben Karte gesperrt ist,sondern haben auch eine lange Verletztenliste.

Tanks, in denen aufbereitetes Wasser nach der Reinigung von kontaminiertem Wasser am Kernkraftwerk Fukushima gelagert wird. Zwölf Jahre sind seit dem Unfall vergangen, der durch das große Erdbeben in Ostjapan verursacht wurde. © Quelle: Hiro Komae/AP

12. Jahrestag der Tsunami- und Atomkatastrophe in Japan. Am 11. März 2011 hatte sich in Folge eines Seebebens eine gigantische Flutwelle an der Pazifikküste aufgebäumt und alles niedergewalzt: Städte, Dörfer und riesige Anbauflächen versanken in den Wasser- und Schlammmassen. Etwa 20 000 Menschen riss die Flut in den Tod. In Fukushima kam es zu einem Super-GAU. Die zerstörten Reaktoren müssen weiterhin mit Wasser gekühlt werden, das gefiltert in mehr als 1000 riesigen Tanks gelagert wird.

Die Folgen in Fukushima sind weiterhin spürbar: Kontaminiertes Wasser, signifikant erhöhte Krebszahlen, dauerhaft vertriebene Anwohner und finanzielle Schäden von über 170 Milliarden Euro.

Heute tobt in unserer Nachbarschaft ein Krieg, bei dem das größte Atomkraftwerk Europas - Saporischschja in der Ukraine - immer wieder Ziel von Angriffen ist. Auch dort könnte es zu einem Unglück kommen, das auf ganz Europa verheerende Auswirkungen hätte.

Nostalgie allein macht noch keinen Umsatz: Eine Packung Wrigley’s-Spearmint-Kaugummi. © Quelle: imago/STPP

... das Aus für Wrigley‘s Spearmint: Es geht um mehr als Kaugummi

Ein Klassiker stirbt: Nach mehr als 100 Jahren nimmt Wrigley seinen Streifenkaugummi Spearmint vom Markt. Die Trauer deutscher Fans ist groß. Auch weil mit Wrigley‘s Spearmint ein emotionales Kapitel deutsch-amerikanischer Konsumgeschichte stirbt. Jetzt lesen

