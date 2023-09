Am ehemaligen Gleisbogen zwischen Hansa- und Lößnitzstraße sollen Wohnungen, Tiefgaragen, Büros und ein Supermarkt entstehen. Anwohner kritisieren, dass dabei zu viele Bäume fallen würden.

Dresden. Das Haus an der Lößnitzstraße 11 liegt mitten in der Dresdner Neustadt. Aber bis zum nächsten Wald sind es nur ein paar Schritte. So fühlt sich das jedenfalls an, wenn man über einen Innenhof in dieses kleine, herrliche Schattenreich hinter der Häuserreihe gelangt. Dort wachsen Hunderte Bäume, die im Sommer Schutz vor der Hitze bieten. Doch das dürfte sich bald ändern.