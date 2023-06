Seit 2009 rollen an Wochenenden zusätzliche Züge zwischen Dresden und Nordböhmen. Der Vertrag läuft Ende 2023 aus. Das Angebot soll fortgeführt werden – mit einer neuen Option.

Dresden/Ústí nad Labem. Zwischen Dresden und der Region Ústí sollen auch in Zukunft an Wochenenden in den Sommermonaten zusätzliche Expresszüge fahren. Beide Seiten haben nun signalisiert, dass Angebot trotz Auslaufens der gegenwärtigen Verträge über 2023 aufrecht erhalten zu wollen. Mittelfristig, so heißt es, könnten die Züge sogar bis nach Prag verlängert werden.