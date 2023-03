Pläne für die Bodenbacher Straße fallen komplett durch

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das Beben war noch in den umliegenden Häusern zu hören: Im Rathaus ging es beim Bauausschuss zur Sache. So einmütig lehnten die Ausschussmitglieder seit langem keine Vorlage der Verwaltung mehr ab. Mit null Ja-Stimmen und null Enthaltungen gab es 16 mal „Nein“ für den geplanten Ausbau der Bodenbacher Straße.

Für 13 Millionen Euro will Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) die Bedingungen für den Fahrzeugverkehr und den Öffentlichen Personennahverkehr massiv verschlechtern.

Blick auf die Bodenbacher Straße mit der Margon-Arena. Die Straße soll saniert werden. © Quelle: Jürgen-M. Schulter

Weil an der Margon-Arena ein Gymnasium gebaut wird und die Schüler ab 2025 einen vernünftigen Schulweg brauchen, müssen breite Rad- und Fußwege entstehen. Das geht laut Kühn nur, wenn die Autos auf den Straßenbahngleisen landen.

Nun führt aber ausgerechnet über die Bodenbacher Straße die Pilotlinie 2 mit separatem Gleisbett. Das aufzugeben wäre ein Schlag gegen die ÖPNV-Beschleunigung, Schulweg hin, Schulweg her. Der Baubürgermeister soll alle möglichen Varianten denken, fordern die Ausschussmitglieder. Ein Tanz auf der Rasierklinge mit Blick auf die Zeitachse: Die Uhr tickt. Es gab schon weniger anspruchsvollere Vorhaben als den Umbau der Bodenbacher Straße, die länger als zwei Jahre gedauert haben. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Der Baubürgermeister hat gar nicht versucht, uns von den Vorzügen der verkehrstechnischen Lösung zu überzeugen, sondern setzte nur den Hebel Betriebserlaubnis für die Schule an. Tilo Wirtz Linke-Bauexperte, über die Ausbaupläne der Bodenbacher Straße

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Das 49-Euro-Ticket kann ab sofort bei den Dresdner Verkehrsbetrieben online bestellt werden. © Quelle: Robert Michael/dpa

49-Euro-Ticket in Dresden: Deutschlandticket ab sofort bei den DVB online bestellbar

Auf der Internetseite der Dresdner Verkehrsbetriebe kann das 49-Euro-Ticket ab sofort bestellt werden. So gelangen Stammkunden oder Neueinsteiger jetzt ans Deutschlandticket. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) spricht zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen in Düsseldorf. (Archivbild) © Quelle: IMAGO/Political-Moments

Lauterbach: Elektronische Patientenakte könnte „die Medizin verändern“

Bisher wurde sie auf freiwilliger Basis kaum genutzt, nun will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der elektronischen Patientenakte zu einem Neustart verhelfen. Seine Pläne stellte er am Donnerstag in Berlin vor. Der SPD-Politiker erwartet nicht weniger als eine grundlegende Veränderung der modernen Medizin. Jetzt lesen

Termine des Tages

Offenlegung der Planung „Stadtbahn 2020 Teilabschnitt 1.2 - Nossener Brücke/ Nürnberger Straße“ - Eine Ausfertigung der vorläufigen Anordnung liegt zusammen mit einer Ausfertigung der vorläufig festgestellten Planunterlagen in der Zeit vom 10. März bis 23. März 2023 bei der Landeshauptstadt Dresden, Ammonstraße 70, 01067 Dresden (World Trade Center) im Ausstellungsraum des Stadtmodells (Erdgeschoss), während der Dienststunden (Montag, Mittwoch, Freitag: 9 bis 12 Uhr, Dienstag, Donnerstag: 9 bis 18 Uhr) zu jedermanns Einsicht aus.

16 Uhr: Festakt - Sachsens Justizministerin Katja Meier dankt ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern.

Wer heute wichtig wird

Marco Buschmann FDP, Bundesminister der Justiz, am 29.11.2022 während des Treffens der G7 Justizminister in Berlin. Auch dort standen der Krieg in der Ukraine und die Ermittlungen der völkerstrafrechtlichen Kernverbrechen auf der Tagesordnung. © Quelle: IMAGO/photothek

In Brüssel treffen sich heute die Justizminister der EU-Staaten. Unter anderem soll es darum gehen, wie von Russland in der Ukraine begangene Kriegsverbrechen geahndet werden können. Zudem steht der Kampf gegen organisierte Kriminalität etwa in Zusammenhang mit Drogenhandel auf der Themenliste.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Der Ex-US-Präsident George W. Bush ist ebenfalls entlang des sogenannten Arschlochpfades zu finden.

... der „Arschlochpfad“, Deutschlands kuriosester Wanderweg

Wer den sogennanten „Arschlochpfad“ entlang geht, der wird darauf kommen, warum er so heißt. Der Wanderweg in Mecklenburg-Vorpommern hat zwar keinen hohen Schwierigkeitsgrad, etwas Besonderes ist er trotzdem. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

