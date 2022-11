﻿Pkw brennt an der Lingnerallee in Dresden

In der Nacht zu Sonntag ist an der Lingnerallee ein Auto ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Dresden. In der Nacht zu Sonntag hat an der Lingnerallee ein Pkw gebrannt. Ersten Angaben zufolge hatte der geparkte Ford Mondeo Kombi gegen Mitternacht aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die alarmierten Feuerwehrleute der Altstädter Wache löschten die Flammen. Dennoch brannte der Kombi aus.

Kurz zuvor hatte an der benachbarten Helmut-Schön-Allee ein mobiles Toilettenhäuschen in Flammen gestanden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung.

