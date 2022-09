﻿Pkw beschädigt Autos, Baum und Verkehrsschild

Rückkehr eines Urgesteins in den Stadtrat von Dresden

Er war Mitgründer des Neuen Forums und löste die Stasi-Zentrale in Dresden auf. Jetzt ist er zurück auf der politischen Bühne und bringt 24 Jahre Erfahrung in der Stadtverwaltung mit: Claus Lippmann zieht in den Stadtrat ein.