In Pirna hat am Dienstag ein Mann versucht, einen Laden auszurauben. Dabei machte er die Rechnung jedoch ohne die Mitarbeiter. Diese hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei auf.

Ladendiebstahl in Pirna: Mitarbeiter eines Marktes halten Verdächtigen auf

Pirna. Am Dienstagabend haben Mitarbeiter eines Ladens in Pirna einen mutmaßlichen Ladendieb gestellt. Dieser hatte gegen 17 Uhr das Geschäft an der Siegfried-Rädel-Straße betreten und sich dabei Armaturen im Wert von etwa 450 Euro eingesteckt.

Als er das Geschäft ohne zu Zahlen verlassen wollte, hielten ihn Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den Weißrussen.