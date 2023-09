﻿Mit dem Dresdner Pilzprofi Stefan Zinke im Wald

Wie der Dresdner Pilzexperte Stefan Zinke zu seiner Passion kam, warum Sammler dieses Jahr schon seit August ausschwärmen, wie man Vergiftungen erkennt und warum man bestimmte Pilzarten nicht wirklich findet.

Dresden. Frühstart in die Pilzsaison? Wir stehen eine Woche vor Septemberbeginn am Heiderand in Klotzsche. Stefan Zinke lächelt freundlich, als er sagt: „Pilze wachsen das ganze Jahr“. Er kann sich so einen Satz leisten. Der Pilzexperte und Mykologe kennt über 1000 Arten und wird selbst im Winter fündig. Dann gebe es zum Beispiel den Samtfußrübling, den kaffeebraunen Gabeltrichterling oder das Judasohr – alle essbar, aber nicht besonders schmackhaft.