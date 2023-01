﻿Fördermittel fürs Pinguincafé im Dresdner Südpark – Planungen könnten 2024 starten

Wie das Pinguincafé nach Dresden kam

Eröffnet wurde das Pinguincafé 1969 – und zwar nicht in Dresden, sondern in Berlin. Dort war es Teil einer Ausstellung zum 20. Republikgeburtstag. Entworfen hat den Pavillon der Architekt Erich Lippmann. Nach Dresden kam das Café erst einige Jahre später. Am 14. Juli 1973 wurde es im Zoo eröffnet. Seinen Namen verdankt es der im Zoo benachbarten Pinguin-Anlage. Ein 20 Meter langes Wandfries im Pavillon zeigte Pinguine am Südpol. Platz bot der Pavillon für bis zu 50 Besucher, weitere 200 Gäste konnten auf der Terrasse bewirtet werden. Als Ersatz für den maroden Pavillon eröffnete im März 2018 das neue Pinguin-Café im Dresdner Zoo.