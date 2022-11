﻿Protest gegen Pflegenotstand: Dresdner Künstler tragen Texte von Betroffenen vor

Unter dem Motto „Nicht in aller Stille“ haben Dresdner Kulturschaffende auf die prekären Arbeitsbedingungen in der Altenpflege aufmerksam gemacht. Zur Aktion an der Frauenkirche aufgerufen hatte das Dresdner Bündnis für Pflege.

Auch Philipp Grimm vom Dresdner Staatsschauspiel beteiligte sich an der Aktion an der Frauenkirche.

Dresden. Wir alle sind angewiesen auf Pflegekräfte. Bei unserer Geburt, nach dem Beinbruch und spätestens im Altenheim. Doch was, wenn die Leute fehlen? Seit Jahren rechnen Studien vor, wie groß die Personallücke im Pflegebereich heute schon ist und angesichts einer alternden Gesellschaft noch wachsen wird. Allein in der Altenpflege kamen laut Bundesagentur für Arbeit 2020 im Schnitt 33 Arbeitslose auf 100 offene Stellen. Einer der Hauptgründe sind die oftmals miesen Arbeitsbedingungen: Überstunden, Nachtschichten, Zeitdruck, fehlende Kollegen. Nur 8,4 Jahre hält es ein Altenpfleger heute im Schnitt in seinem Beruf aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktion in Dresden macht auf Missstände aufmerksam

Was diese Zahlen ganz konkret für die Betroffenen bedeuten, zeigte am Mittwoch die Aktion "Nicht in aller Stille" an der Frauenkirche, bei der Dresdner Kulturschaffende Erfahrungsberichte von Pflegekräften und Bewohnern von Altenheimen vorgetragen haben. Dazu aufgerufen hatte das Dresdner Bündnis für Pflege, das sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Branche einsetzt und unter anderem den Kampf der Pflegekräfte vom Uniklinikum für einen Tarifvertrag Entlastung unterstützt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einer, der den Betroffenen eine Stimme gab, war Philipp Grimm vom Dresdner Staatsschauspiel. Als Sohn einer Krankenschwester und Mitglied der Linkspartei war für den 38-Jährigen klar, dass er sich an der Aktion beteiligen will. "Ob in Form von Geld, besseren Arbeitszeiten oder nicht geheuchelter Anerkennung", sagt Grimm, "Wir brauchen mehr Wertschätzung für die Arbeit in der Pflege, die oft schon an Aufopferung grenzt." Viele Menschen würden für ihren Job brennen, findet der Schauspieler, doch selten brauche es so viel Hingabe wie bei der Arbeit mit Kranken und Alten.

Michał Tomaszewski: Pflegebranche „auf Kante genäht“

Auch Michał Tomaszewski vom Dresdner Bandprojekt Banda Comunale fordert mehr Anerkennung. "Da hilft auch kein Klatschen", sagt der Musiker, der sich das Mikro an der Frauenkirche mit seinem Kollegen Alfred Haberkorn teilte. Stattdessen sei es Zeit für Reformen in einer "auf Kante genähten Branche". Was die Arbeit in einem unterversorgten System auf Dauer mit einem macht, habe ihm das Beispiel seiner Tante gezeigt. "Die war ihr Leben lang in der Altenpflege", erzählt Tomaszewski. "Und heute ist sie kaputt." Dass linke Akteure wie das Dresdner Bündnis für Pflege auf die Missstände in dem Berufsfeld aufmerksam machen, ist für den Musiker unabdingbar. Zu groß sei das Risiko, dass rechte Kräfte die Nöte der Betroffenen nutzen, um sie für sich zu vereinnahmen.

„Menschenunwürdige Zustände“ in der Pflege

Wer bislang die Überlastung von Pflegekräften übersehen hatte, dem offenbarte sie sich spätestens in der Pandemie. „Durch Corona haben wir uns die Hoffnung gemacht, dass sich endlich etwas ändert“, sagt Christin Baksai, die seit 13 Jahren in der Altenpflege arbeitet und sich heute im Dresdner Bündnis engagiert. Zwar sind die Löhne in ihrer Branche in diesem Jahr gestiegen, doch eine wirkliche Veränderung fehlt Baksai bis heute. Denn die müsste das ganze System betreffen. „Pflege müsste in öffentliche Hand“, sagt die 29-Jährige. Wenn Krankenhäuser und Heime stattdessen Gewinne machen müssen, gehe es nicht mehr um die Kranken und Alten. „Dann kommt es zu menschenunwürdigen Zuständen“, warnt die Dresdnerin. „Dann ist jeder Mensch nur noch eine Nummer.“