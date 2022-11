﻿Chorleiter mit Fingerspitzengefühl: Peter Kubath ist neuer Kirchenmusikdirektor für Dresden Nord

Peter Kubath ist neuer Kirchenmusikdirektor für Dresden Nord. In Radebeul musste der Kantor jetzt Chöre zusammenlegen.

Radebeul. In erster Linie muss ein Kantor mit Laiensängern musizieren und sie motivieren können. Peter Kubath jedoch, Kantor der evangelisch-lutherischen Gemeinde der Radebeuler Friedenskirche, braucht seit einigen Wochen außerdem psychologisches Fingerspitzengefühl. Denn die Kirchenmusik dort ist im Umbruch.

Mit Jahresbeginn 2021 wurde die Friedenskirche mit den drei Gemeinden der Radebeuler Lutherkirche, der in Reichenberg und in Moritzburg zusammengeschlossen zum „Kirchspiel in der Lößnitz“ mit rund 8000 Mitgliedern. Dass ihnen angesichts zurückgehender Mitgliederzahlen und damit schwindender Einnahmen keine Alternative zur Zusammenarbeit im neuen Großgebilde blieb, hatten die Leitungen schon 2019 begriffen und ihr Zusammenwachsen vorausschauend mit einem Vertrag geregelt.