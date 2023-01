Peter Krüger verkündet seinen Rücktritt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

man kann dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Krüger viel vorwerfen - mangelnde Konsequenz aber nicht. Am Sonntag hat Krüger seinen Rücktritt erklärt und geht erhobenen Hauptes. Er erspart seiner Partei eine Zerreißprobe. Denn auch wenn die vergangenen Tage viel zusammengekommen ist: Es hätte nicht gereicht, um Krüger seines Amtes zu entheben. Die gescheiterte Wahl von Steffen Kaden zum Bürgermeister lässt sich heilen, der Tweet gegen die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann war geschmacklos, aber inhaltlich durchaus mit der Linie des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer vereinbar.

Peter Krüger © Quelle: Anja Schneider

Krüger hätte auf seinem Posten kleben bleiben können wie so viele andere Politiker, die CDU-Fraktion hätte sich die nächsten Wochen in lähmenden Personaldebatten zerrieben. Dass Krüger geht, ist ein Zeichen von Stärke. Er macht den Weg frei für einen Neuanfang. Wer auch immer Krüger nachfolgt: Es gibt leichtere Aufgaben, als diese CDU-Fraktion anzuführen. Jetzt lesen

Ich entscheide selbst, wann ich aufhöre. Peter Krüger ehemaliger CDU-Franktionsvorsitzender in Dresden, über seinen Rücktritt

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Bericht: Bislang über 250 Corona-Impfschaden-Anträge durch Bundesländer genehmigt: In Deutschland wurden bislang gut 192 Millionen Corona-Impfungen verabreicht. In 253 Fällen haben die Bundesländer seitdem Entschädigung wegen einer schweren unerwünschten Nebenwirkung der Impfung bewilligt. Das geht aus einem Bericht der „Welt am Sonntag“ hervor. Jetzt lesen

Mit diesen Badeschlappen protestierten Einwohner von Klotzsche am Grundstück der neuen Schwimmhalle an der Königsbrücker Landstraße gegen die Verschiebung des Neubaus. © Quelle: Dietrich Flechtner

Kann sich Dresden seine Schwimmhallen noch leisten?

Die Energiekrise hat die Verluste der Bäder GmbH dramatisch erhöht. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) fordert vom Stadtrat eine ehrliche Debatte zur Finanzierung der Schwimmhallen und -bäder. Jetzt lesen

Player of the Match: Andreas Wolff (links) wird nach dem Spiel von seinem ehemaligen Kieler Kollegen Rune Dahmke geherzt. © Quelle: Sascha Klahn

Statement-Sieg gegen Norwegen: Deutsche Handballer beenden WM auf Platz fünf

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft feiert einen versöhnlichen Abschluss der Weltmeisterschaft. Das Spiel um Platz fünf gewann die DHB-Auswahl gegen Norwegen mit 28:24. Jetzt lesen

13 Uhr: Gericht verhandelt zu Sparverträgen - Der 5. Zivilsenat am Oberlandesgericht Dresden verhandelt erneut über eine Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen. Es geht um die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen der Zinsberechnung bei von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden vor Juli 2010 ausgereichten Sparverträgen „S-Prämiensparen flexibel“. Wie in den parallel geführten Verfahren gegen verschiedene Sparkassen in Sachsen steht die Frage im Raum, ob die die Zinsen aus den Sparverträgen falsch berechnet wurden, weil eine Zinsänderungsklausel nicht wirksam vereinbart worden sei.

3. Liga, 20. Spieltag, 30.01.23, 19 Uhr: Liveticker 1860 München gegen Dynamo Dresden © Quelle: DNN

Dynamo Dresden trifft heute ab 19 Uhr in München auf die Mannschaft von 1860. Die Schwarz-Gelben erwarten einen heißen Tanz. Das erste Rückrunden-Spiel der 3. Bundesliga können Sie im DNN-Liveticker verfolgen.

Im US-Bundesstaat Colorado ist den Mitarbeitern eines Naturparks ein Bär gleich mehrfach in eine Fotofalle gegangen. © Quelle: City of Boulder

... ein Schwarzbär in Selfie-Laune

Ein Bär von einem Fotomodel: Rund 400 Selfies hat ein Schwarzbär in einem Naturpark in den USA mit einer Fotofalle geschossen. Die vielfältigen Aufnahmen begeistern in sozialen Medien. Jetzt lesen

