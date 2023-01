Peter Krüger beleidigt Bundespolitikerin als „Kriegstreiberin“

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Peter Krüger, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, muss sich gewiss nicht vorwerfen zu lassen, mit seiner Meinung hinter dem Berg zu halten. Ein Leisetreter ist der Politiker nicht, und schon häufig hat er sich als Freund klarer Worte gezeigt. In den vergangenen Tagen aber schießt der bekennende Pazifist über das Ziel weit hinaus: „Elende Kriegstreiberin“ oder „Hand verwesen“ sind verbale Entgleisungen, die eines ernst zu nehmenden Politikers unwürdig sind.

CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger hat sich im Ton vergriffen. © Quelle: Archiv

Krüger hat diese Äußerungen im Internet getätigt, aber die Frage sei erlaubt: Hätte er der FDP-Bundestagsabgeordneten Marie-Agnes Zimmermann-Strack die Worte auch ins Gesicht gesagt? Das sollte sich jeder fragen, der vor seinem Computer sitzt und voller Emotionen in die Tasten haut: Kann ich das einem anderen im Gespräch so sagen? Jetzt lesen

Zitat des Tages

Diese Äußerungen sind durch nichts zu rechtfertigen. Mario Schmidt CDU-Stadtrat in Dresden über die Beleidigungen von Peter Krüger in Richtung Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona-Isolationspflicht in Sachsen endet Anfang Februar: Angesichts niedriger Infektionszahlen will Sozialministerin Petra Köpping (SPD) die verbliebenen landeseigenen Maßnahmen zum 3. Februar beenden. Dabei geht es nicht nur um die Isolationspflicht. Jetzt lesen

Sächsische Influenza-Welle scheint praktisch vorbei – auch Corona-Zahlen niedriger: In der Regel steigen erst Ende Januar die Betroffenen-Zahlen von „echten Grippe“-Erkrankungen sprunghaft an. Aufgrund der sehr frühen und sehr hohen Influenza-Welle zuletzt im Freistaat scheint der Großteil der Saison aber bereits überstanden. Jetzt lesen

Negativtrend hält an: Corona-Zahlen fallen weiter deutlich – immer weniger schwere Verläufe: Ist das der Übergang in die endemische Phase? Der Corona-Negativtrend hält nach den neusten Zahlen des RKI-Wochenberichts weiter an. Nicht nur die Zahl der Neuinfektionen ist deutlich gesungen – sondern auch die der schweren Verläufe. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Verfehlte im ersten Wahlgang um eine Stimme das Ziel: Annekatrin Klepsch. Im zweiten Wahlgang reichten die Stimmen. © Quelle: Anja Schneider

Dresden hat neue Bürgermeister

Im sechsten Anlauf hat Dresden am Donnerstag versucht, neue Bürgermeister zu benennen. Ohne Überraschungen ging es auch dieses Mal nicht zu. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Ein Leopard-Kampfpanzer 2A6. © Quelle: IMAGO/Jochen Eckel

Waffendebatte ohne Ende: Heute Panzer, morgen Kampfjets?

Nach quälenden Wochen hat sich Kanzler Scholz zur Lieferung von Leopard-2-Panzern durchgerungen. Doch schon erhebt die Ukraine neue Forderungen. Warum nur steht ausgerechnet Deutschland immer als Getriebener da? Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Feierliche Einweihung der 33. Grundschule am Schilfweg mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert.

11 Uhr: Eröffnung der Reisemesse Dresden im Ostragehege nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause.

11 Uhr: Übergabe moderner Prüfstandshallen - Die TU Dresden erhält neues Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum

Wer heute wichtig wird

An Deutschlands Schulen fehlen tausende Lehrer. Unterrichtsausfall ist oft die Folge. © Quelle: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Experten legen Empfehlungen gegen Lehrkräftemangel vor. Online-Pressekonferenz mit Astrid-Sabine Busse (SPD), Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und Mitgliedern der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) bei der KMK. In Deutschland sind nach Angaben der Kultusministerien der Länder mehr als 12 000 Lehrerstellen unbesetzt. Das geht aus einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in den 16 Bundesländern hervor. Die Zahlen spiegeln nach Ansicht des Deutschen Lehrerverbands allerdings nicht die tatsächliche Lage wider und seien „geschönt“.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Mikaela Shiffrin aus den USA steht kurz vor einem Allzeitrekord. © Quelle: IMAGO/GEPA pictures

... eine heikle Panne beim ORF

Die Menstruation gilt im Profisport immer noch bei vielen als Tabuthema. Das könnte ein Grund sein, warum ein Übersetzer des Senders ORF eine Aussage von Skistar Mikaela Shiffrin nun völlig falsch übersetzte. Aus dem „Zyklus“ wurde bei ihm einfach das „Radfahren“. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

