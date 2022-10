In Dresdner Wohngeldstelle fehlt Personal

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Da will die Bundesregierung mehr Menschen Wohngeld zukommen lassen, sorgt aber tatsächlich dafür, dass mehr Betroffene deutlich länger auf ihre Leistungen warten müssen. Wenn sich, wie von der Koalition beabsichtigt, die Zahl der Berechtigten verdreifacht, dann muss das Sozialamt in Dresden natürlich die dreifache Zahl an Anträgen bearbeiten. Nun ist ein Wohngeldantrag aber eine höchst komplizierte Sache - für die Antragsteller und die Sachbearbeiter in der Behörde.

170 Minuten braucht ein Beschäftigter im Schnitt, um einen Wohngeldantrag zu bearbeiten. Wie lange ein Betroffener zum Ausfüllen braucht, hat wohl noch niemand erhoben. Letztlich aber braucht Dresden, wenn die Menschen halbwegs schnell an Wohngeld kommen sollen, mindestens doppelt so viel Personal in der Wohngeldstelle.

Wer das bezahlen soll, verrät die Bundesregierung nicht. Und woher in Zeiten von Fachkräftemangel qualifizierte Beschäftigte zu finden sind, auch nicht. Vielleicht hätte die Bundesregierung erst die Antragstellung entbürokratisieren und dann den Bezieherkreis erweitern sollen. Das wäre dann mal eine gut gemachte Wohngeldreform, von der viele etwas hätten. Jetzt lesen

Die Stadt muss wieder einmal Feuerwehr für das Handeln auf Bundesebene spielen. Dirk Hilbert Dresdens Oberbürgermeister, über den Mehraufwand in der Verwaltung wegen der Wohngeldreform

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenzwert schießt in die Höhe: Die nächste Coronawelle scheint im Gang: In Dresden hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. So sieht die Lage aktuell aus. Jetzt lesen

Drei Wege, wie Corona die Lunge schädigt: Corona-Symptome wie Husten, Kurzatmigkeit und Erschöpfung können nach einer Infektion noch lange bestehen bleiben. Denn das Virus hinterlässt seine Spuren im menschlichen Körper – so etwa auch in der Lunge. Gleich auf dreifache Art greift der Erreger das Organ an. Jetzt lesen

RKI registriert 172.536 Corona-Neuinfektionen: Die Corona-Zahlen in Deutschland sind zuletzt wieder stetig gestiegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut zuletzt 172.536 Corona-Neuinfektionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitagmorgen bei 787,5. Jetzt lesen

Wie kommt Dresden zu neuen Bürgermeistern? Und wann?

Der Machtpoker im Rathaus geht weiter. Große Runden für eine Lösung sind diese Woche aber nicht geplant. Und dann hat ein Hauptakteur erst einmal Urlaub. So geht es weiter. Jetzt lesen

So funktioniert der Zwei-Stufen-Plan mit Einmalzahlung und Gaspreisbremse Hohe Gaspreise setzen vielen Haushalten und Firmen zu. Eine Expertenkommission der Regierung hat einen Entlastungsvorschlag gemacht. © Quelle: dpa

Um private Gaskunden und kleine Firmen schnell zu entlasten, sollen sie im Dezember Einmalzahlungen erhalten – und zwar auf Basis des Verbrauchs, welcher der Abschlagszahlungen aus September 2022 zugrunde gelegt wurde. Und von Januar an soll es eine Preisbremse für Industrieunternehmen geben. Ab März soll diese dann auch für private Haushalte und kleine Unternehmen gelten.

15.30 Uhr bis 18.30 Uhr: Tag der offenen Tür in der Kita „Pieschner Kinderinsel“. Insgesamt 12,3 Millionen Euro investierte die Landeshauptstadt Dresden in den Ersatzneubau der Kita, die seit 26. September 2022 wieder in Betrieb ist. Ort: Riesaer Straße 9, 01129 Dresden.

16 Uhr: Petitionsausschuss - In der öffentlichen Sitzung stehen Petitionen gegen die Erweiterung von Fahrradspuren zu Lasten von Kfz-Fahrspuren, für en Erwerb des Grundstückes und die Wiederaufforstung des Waldstückes am Holunderweg durch die Stadt sowie für den bustauglichen Ausbau der Magazinstraße auf der Tagesordnung. Ort: Neuen Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Altstadt - In der öffentlichen Sitzung berichtet das Quartiersmanagement Johannstadt über die Verwendung der Gelder aus seinem Verfügungsfonds, die Stadt stellt die Planungen zur Umfeldgestaltung des Kristallpalastes vor. Außerdem geht es unter anderem um den Vorschlag, Stadtteilbeirat und Stadtteilfonds durch eine Aufnahme in den Stadthaushalt zu verstetigen und die gemeinsame Förderung mit dem Stadtbezirksbeirat Pieschen für die Anschaffung von zwei Sportrollstühlen durch den SV Motor Mickten. Ort: Trinitatiskirche, Jugendzentrum Jugendkirche, Trinitatisplatz 1, 01307 Dresden

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Blasewitz - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um den Vorschlag der FDP-Stadtratsfraktion, die Fiedlerstraße als Radverkehrsroute zu gestalten, um das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Landeshauptstadt sowie Fördergeld für das Projekt „Weihnachten in Blasewitz“ des Brückenschlagverein e.V., für den Umzug des Gemeinschaftsgartens Striesen. Ort: Stadtbezirksamt Blasewitz, Ratssaal, Naumannstraße 5, 01309 Dresden

In der Messe Dresden eröffnet Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) heute in der Messe Dresden den 6. Mitteldeutschen Ernährungsgipfel unter dem Motto „Aufbruch in eine neue Gegenwart“. Der Mitteldeutsche Ernährungsgipfel ist das zentrale Branchenevent in der Ernährungswirtschaft der drei mitteldeutschen Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Er wird seit 2015 von den Ernährungsnetzwerken der Länder gemeinsam veranstaltet

... die gefährlichen Agakröten und ihr Vormarsch Richtung Sydney

Ursprünglich als Waffe gegen den Zuckerrohrkäfer eingeführt, richten Agakröten großen Schaden in Australiens Ökosystemen an. Nun sind die giftigen Kröten bis kurz vor Sydney vorgedrungen. Dies könnte die ehrgeizigen Pläne der neuen Regierung, das Artensterben auf dem Kontinent aufzuhalten, durchkreuzen. Jetzt lesen

