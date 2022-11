Pentacon in Dresden geschlossen

Der einstige Dresdner Kamerahersteller Pentacon hat offenbar seine Produktion in Dresden komplett eingestellt.

Dresden. Der einstige Dresdner Kamerahersteller Pentacon hat offenbar seine Produktion in Dresden komplett eingestellt. Das berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) unter Berufung auf den Eigentümer.

Die Gesellschafterfirma – die Jos. Schneider Optische Werke in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) – teilten dem Sender auf Anfrage mit, dass „der operative Geschäftsbetrieb“ des Pentacon Werkes in Dresden zum 31. August 2022 „beendet“ worden sei. Das Gebäude des früheren Pentacon-Werkes im „Saxopark“ in Dresden-Seidnitz beherberge inzwischen eine Druckerei.

Die im früheren VEB Pentacon Dresden produzierte Fotokamera Praktica gehörte zu den bekanntesten Marken aus Ostdeutschland und galt lange als Exportschlager.

