Immer montags demonstriert seit einiger Zeit „Dresden vereint“ in der Stadt. Am heutigen Montag wird aber auch Pegida am Start sein, dazu gibt es zahlreiche Gegenkundgebungen und Demo-Züge.

Lange war es still um Pegida, zum Geburtstag wird es am Montag aber eine Kundgebung geben (Archivbild)

Pegida und Energieproteste – Straßensperrungen am Montag in Dresden

Dresden. In Dresden finden am Montagnachmittag und Abend mehrere Demonstrationen statt. Verkehrsteilnehmer sollten mehr Zeit einplanen, vor allem, wenn sie in der Alt- und Neustadt oder in Plauen unterwegs sind. Wie die Stadt meldet, sind ab dem späten Nachmittag Verkehrsbehinderungen vorprogrammiert.

Größere Einschränkungen wird es inbesondere während einer Demonstration geben, die 16.45 Uhr am Fritz-Förster-Platz startet und über die St. Petersburger Straße zum Neumarkt führt.

Wer demonstriert am Montag?

Mit bis zu 1500 Teilnehmern rechnet das rechte Pegidabündniss, das sich anlässlich des achten Jahrestags am Abend auf dem Neumarkt versammelt. Rundherum finden Gegenversammlungen statt, die den Erwartungen der Veranstalter zufolge einige Tausend Menschen anziehen sollen.

Unterwegs sind unter anderem das Bündnis „Hope – fight racism“ und der Studentenrat der TU Dresden. Geplant sind drei Zubringerdemos mit Start in der Neustadt, in Löbtau und an der TU Dresden.

Unterwegs ist am Montagabend auch „Dresden vereint“ mit Startpunkt an der Lingnerallee. Hier wird ähnliches Klientel wie bei Pegida bedient und das regelmäßig zu Wochenbeginn. Außerdem sind mehrere kleinere Spaziergänge und Mahnwachen angezeigt und genehmigt worden.

Die nächste große Demo steht ebenfalls bereits an: 14.30 Uhr am kommenden Samstag ruft das Bündniss „Herz statt Hetze“ unter dem Motto „Rechts bleibt’s kalt – Für solidarische Wärme“ zur Kundgebung auf dem Schlossplatz und der Augustusbrücke auf.

Von fkä