Paukenschlag im Dresdner Stadtrat

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Rumms. Der Paukenschlag war bis zum Postplatz zu hören. Mit Anne Holowenko und Magnus Hecht verlassen zwei profilierte Stadträte die Fraktion Die Linke und schließen sich den Sozialdemokraten an. Ausgerechnet jenen Sozialdemokraten, die gerade erst bei der Wahl der Beigeordneten ausgebootet worden sind und sich in die Schmollecke begeben haben. Balsam auf die sozialdemokratische Seele, die sich jetzt mit einer (fast) großen Fraktion trösten darf.

Wechselstimmung im Stadtrat von Dresden: Gleich zwei Stadträte verlassen ihre Fraktionen. © Quelle: Anja Schneider

Einen Sitz in den Ausschüssen gewinnen die Sozialdemokraten auch dazu, während die Linken einen Sitz abgeben müssen. Mehr Stadträte und mehr Einfluss für die SPD - es gibt schlechtere Voraussetzungen für die Kommunalwahl im nächsten Jahr. Während die Linken - zwar nicht in Dresden, aber dafür auf Bundesebene - reichlich zerstritten sind und, so scheint es, alles für schlechte Wahlergebnisse tun. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ohne Fördermittel wird es nicht gehen. Stephan Kühn Baubürgermeister in Dresden, über die Umgestaltung des Ullersdorfer Platzes

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Sommer 2022: Dieser nachgepflanzte Baum im Großen Garten Dresden ist verdorrt. © Quelle: SBG/Florian Hoyer, 2022

Großer Garten: Wie die Klimakatastrophe die grüne Lunge Dresdens gefährdet

Im Schnitt verschwindet jeden Tag ein Baum im Großen Garten. Der Klimawandel macht der grünen Lunge Dresdens zu schaffen. Ein Schülerprojekt zeigt das Baumsterben sehr anschaulich. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Auch im kommenden Jahr wird in der Krankenversicherung ein Defizit erwartet. (Symbolbild). © Quelle: Jens Kalaene/dpa

Müssen die Beiträge steigen? Krankenkassen rechnen auch 2024 mit Milliarden-Defizit

Auch im kommenden Jahr werden die Einnahmen der Krankenkassen nicht ausreichen, um die Ausgaben zu decken. Ohne Gegensteuern müssten erneut die Beiträge steigen. Die Kassen fordern Gesundheitsminister Lauterbach auf, das durch Reformen zu verhindern. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr: Ausstellungseröffnung - Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen feiern 30-jähriges Bestehen und eröffnen aus diesem Anlass eine Wanderausstellung auf Schloss Moritzburg. Thema sind die Geschichte des Unternehmens sowie Meilensteine bei Bau und Restaurierung.

11 Uhr: Ende der Baustelle Großenhainer Straße/Hansastraße - Mit dem Ende der Baustelle auf der Großenhainer Straße und Hansastraße kann die Straßenbahnlinie 3 ab 5. Juni wieder durchgängig zum Endpunkt am Wilden Mann verkehren. Gleichzeitig wurde damit die Voraussetzung für den Einsatz der neuesten Stadtbahnwagen auf dieser Verkehrsachse geschaffen. Gemeinsam mit dem Dresdner Baubürgermeister Stephan Kühn, der Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes (STA) Dresden Simone Prüfer und Stephan Berger vom sächsischen Wirtschaftsministerium gibt DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach die Strecke frei.

18 Uhr: Stadtteilfest - In Dresden-Pieschen beginnt das Stadtteilfest „Sankt Pieschen“, das bis zum 4. Juli ein vielfältiges Programm bietet. Mehr dazu gibt‘s bei sanktpieschen.de

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

DeppGPT, die freche KI des Postillon. Auch wir haben unser Fett abbekommen. © Quelle: Postillon, Screenshot DNN

... der Rüpel unter den KI-Bots

Die Kollegen des Satire-Magazins Postillon sind bekannt für ihren schwarzen Humor, der so manches Lachen im Halse steckenbleiben lässt. Jetzt sind sie mit einer Idee zum Thema künstliche Intelligenz gerade der Renner bei Twitter Co.: Auch ihr Chat-Bot „DeppGPT“ hat auf jede Frage eine Antwort. Aber er lügt und beleidigt die Fragenden. Die erste wirklich menschliche Sprach-KI also, sagen die Erfinder.

Der KI-Bot des Postillon basiert auf der Technologie von Open AI (ChatGPT), wurde aber für sein Benehmen gezielt trainiert. Auf die Frage: „Was weißt du über die DNN?“ hat DeppGPT natürlich auch uns eins mitgegeben. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, der Antwort zustimmen, haben wir ein Problem... aber schauen Sie doch selbst, was sich der Chat-Rüpel Ihnen gegenüber herausnimmt. Zu finden ist er hier.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? AbonnieHier informierenen

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN