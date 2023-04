﻿Paukenschlag: Ausschuss in Dresden lehnt Asylcontainer ab

Dresden. Die Pläne der Stadtverwaltung, 824 Asylbewerber in neun Containerstandorten unterzubringen, sind höchst umstritten. Am Mittwochabend hat der sogenannte federführende Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau gegen die Vorlage der Verwaltung gestimmt. Neun Ausschussmitglieder lehnten die Vorlage ab, sechs stimmten dafür, es gab eine Stimmenthaltung. Damit stimmt der Stadtrat am 11. Mai über ein negatives Ausschussvotum ab.

47 Millionen Euro für neun Containerstandorte

Die Stadtverwaltung will 47 Millionen Euro in die Containerstandorte investieren, die zwei Jahre lang betrieben werden sollen. Dabei will die Verwaltung die Container mieten. Dieser Plan findet Ablehnung bei Dissidenten-Stadtrat Johannes Lichdi, der einen Kauf präferiert.

Kosten: 60 Euro pro Quadratmeter

Die Kosten sprechen auch aus Sicht von Linke-Stadtrat Tilo Wirtz gegen die Pläne. Der Bauexperte hat eine Kaltmiete von 60 Euro pro Quadratmeter für die Unterbringung von Asylbewerbern in mobilen Raumeinheiten errechnet. Die Stadt wolle 9075 Quadratmeter Nutzfläche für 12,9 Millionen Euro beschaffen, rechnete Wirtz vor und vergleicht den Mietpreis mit der derzeitigen Bestandsmiete, der bei sechs Euro pro Quadratmeter und Monat liegt. Die Pläne der Verwaltung seien unwirtschaftlich.

CDU stimmt gegen Standorte

Die CDU-Fraktion hatte sich bereits im Vorfeld der Ausschussdebatte kritisch über die Auswahl der Standorte geäußert und diese als „ungeeignet“ bezeichnet. Am Mittwochabend votierten die Ausschussmitglieder der Christdemokraten gegen die Vorlage.

In den Stadtbezirksbeiräten umstritten

Auch in den Stadtbezirksbeiräten und im Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig war die Vorlage umstritten. Schönfeld-Weißig lehnte die Pläne der Verwaltung ebenso ab wie die Stadtbezirksbeiräte Pieschen und Prohlis, während die Beiräte von Blasewitz, Cotta und Altstadt zustimmten.

Das sind die geplanten Standorte

Die Verwaltung rechnet nach einem Stadtratsvotum mit drei Monaten für die Errichtung der Containerstandorte. Die Stadtverwaltung will auf einer Freifläche an der Forststraße in Weißig eine Asylunterkunft für 48 Personen errichten. Daneben sind An der Windmühlenstraße in Niedersedlitz Unterkünfte für 144 Menschen geplant, am Rudolf-Bergander-Ring in Strehlen für ebenfalls 144 Menschen, an der Pirnaer Landstraße in Leuben für 48 Personen, an der Löwenhainer Straße in Seidnitz ebenfalls für 48 Personen, an der Geystraße in Strehlen für 152 Menschen, am Altgorbitzer Ring in Gorbitz für 48 Menschen, an der Industriestraße in Trachau für 48 Menschen und am Sachsenplatz in Johannstadt für 144 Personen.

In Sporbitz an der Stadtgrenze zu Heidenau ist bereits eine Containerunterkunft auf dem Gelände einer ehemaligen Schule mit einer Kapazität von 52 Plätzen in Betrieb gegangen.