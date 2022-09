Patt-Situation zwischen Oberbürgermeister und Stadtrat

In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden herrscht eine eigenartige Patt-Situation zwischen dem Oberbürgermeister und dem Stadtrat. Das blockiert die Neuwahl der Beigeordneten.

Dresden. Dresdens Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) war ein vielgefragter Mann in den vergangenen Tagen. Verwaltungsmitarbeiter eilten in Ausschusssitzungen, um sich von Lames schnell noch Dokumente abzeichnen zu lassen. „Solange er noch da ist“, hieß es.

Jetzt ist Lames nicht mehr da. Seine Ernennungsurkunde zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht hat der Jurist in der Tasche. Seine Amtszeit als Finanzbürgermeister ist abgelaufen. Die Wiederwahl ist gescheitert. Lames hätte gern weitermachen wollen als mächtiger Bürgermeister mit Zugriff auf die Schlüsselressorts Finanzen, Personal, Recht und IT sowie auf sein Steckenpferd Sport. Doch im Dresdner Rathaus gibt es eine Patt-Situation: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Stadtrat blockieren sich gegenseitig.