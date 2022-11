Passanten retten Mann aus Elbe

Spaziergänger haben am Freitag einen 26-Jährigen gerettet, der in der Elbe trieb.

In Höhe des Basteischlösschens zogen Spaziergänger den Mann an Land (Symbolbild).

Dresden. Spaziergänger, die am Elbufer unterwegs waren, haben am Freitagabend einen Mann aus dem Wasser gerettet. Der 26-Jährige trieb stromabwärts in der Elbe, teilte die Feuerwehr mit. Gegen 17.45 Uhr hatten Zeugen die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie eine Person im Fluss gesehen hatten. Mehrere Rettungsboote und -schwimmer wurden eingesetzt, weil nicht klar war, wo genau die Helfer suchen mussten. Zum Glück gelang es Passanten, den jungen Mann am Basteischlösschen nahe des Theaterplatzes aus dem Wasser zu ziehen. Der Rettungsdienst versorgte den 26-Jährigen und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Warum der junge Mann in der Elbe trieb, ist bislang nicht bekannt.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de

Von ttr