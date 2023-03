﻿Parkscheinautomaten in Dresden kommen in der Moderne an

Wer in Dresden auf städtischen Parkplätzen parken will, braucht viele Münzen. Die Parkgebühren sind hoch, bargeldloses Zahlen ist nicht möglich. Das soll sich jetzt ändern.

Dresden. Ab Ende April rüstet Dresden die Parkscheinautomaten um. An den umgerüsteten Automaten sollen die Autofahrer ihren Parkschein mit Kreditkarte bezahlen können, teilte das Steuer- und Stadtkassenamt auf Anfrage mit. Damit entfällt die lästige Suche nach Kleingeld, wobei es eher die Suche nach dem großen Geld in Münzen ist angesichts der gestiegenen Parkgebühren und zwölf Euro Kosten für ein Tagesticket in der teuersten Zone 1.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum war Kartenzahlung bisher nicht möglich?

Bisher war die Kartenzahlung am Fehlen eines Zahlungsverkehrsdienstleiters gescheitert, hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) jüngst im Stadtrat erklärt. Seit Anfang März ist nun die Firma Payone neuer städtischer Vertragspartner für bargeldloses Zahlen mit Karte an den Parkscheinautomaten. Die Firma Flowbird wird das Straßen- und Tiefbauamt bei der technischen Umrüstung der Automaten unterstützen, heißt es aus dem Rathaus.

Welche Automaten werden zuerst umgestellt?

Die Vorbereitungsarbeiten und Planungen für die Umrüstung der Automaten sei bereits abgeschlossen. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Techniker bei Flowbird könnten in gut sechs Wochen die ersten Parkscheinautomaten umgerüstet werden. Zunächst soll die Kartenzahlung an den umsatzstärksten Automaten im Stadtgebiet möglich sein. Diese befinden sich in der Tarifzone 1, die für die Altstadt und die Äußere Neustadt gilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viele Automaten werden dieses Jahr umgestellt?

In diesem Jahr sollen mit den verfügbaren Mitteln im städtischen Haushalt bis zu 150 Parkscheinautomaten umgerüstet werden, so das Steuer- und Stadtkassenamt. Hinzu kommen sieben neue Automaten, die aufgestellt werden sollen. Insgesamt verfügt die Stadt über mehr als 450 Automaten, so dass bargeldloses Zahlen mit Karte erst einmal nur an einem Drittel der Geräte möglich sein wird.

Lesen Sie auch

Mit welchen Karten können Autofahrer zahlen?

Das bargeldlose Zahlen wird mit allen weltweit gängigen Kreditkarten möglich sein. Ausgenommen davon sind nur die Kreditkarten von American Express. Dafür müsste die Stadt einen gesonderten Vertrag mit American Express abschließen. „Davon nehmen wir zunächst Abstand. Im Bedarfsfall werden wir nach einer Evaluierungsphase hiervon später Gebrauch machen, wenn keine technischen Hürden entstehen“, kündigte das städtische Amt an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lassen sich auch Girokarten verwenden?

Reine Girokarten ohne erweiterte Bezahlfunktionen können an den städtischen Parkscheinautomaten nicht eingesetzt werden. Es muss ein sogenanntes Co-Badging mit Maestro oder V-Pay als zusätzliche weitere Funktion auf der Karte enthalten sein. Akzeptiert werden Visa, Visa Electron, V-Pay, Mastercard und Maestro.

Gibt es andere bargeldlose Möglichkeiten?

Ja. Autofahrer können gegen Gebühr einen Online-Parkschein über die App EasyPark erwerben. Die App beinhaltet auch die Funktionen der Parkplatzsuche und der Verlängerung des Parkscheins von unterwegs. Daneben können Autofahrer auch ein sogenanntes „Handyticket“ mit Smartphone oder Tablet-Computer erwerben.