﻿Parkhaus mit Wohnungen oder Kreativräumen in Dresden-Friedrichstadt?

Verträgt die Schäferstraße auch noch ein Parkhaus? Wie lange kann das Städtische Klinikum Dresden in Friedrichstadt nochh ohne Parkplätze auskommen? Gegensätze prallen aufeinander.

Dresden. Da prallen Welten aufeinander. Hier die Stadtplaner und Architekten, die in einem, nun ja, etwas heruntergekommenen Viertel ein Zeichen setzen wollen. Und da die Vertreter eines Krankenhauses, die nur eines wollen: zeitgemäße Parkplätze für Beschäftigte, Patienten und Besucher, finanziert mit kleinem Budget.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Gedeih und Verderb auf ein Parkhaus angewiesen

Das klingt nach einer unlösbaren Aufgabe, und Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) schilderte sehr eindringlich der Gestaltungskommission die Probleme des Städtischen Klinikums Dresden: „Wir sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass unser ohnehin knappes Personal zu uns findet. Wir sind ein Krankenhaus und kein Vermieter und auch kein Freizeitveranstalter.“

Miserable Parkplatzsituation

Große Pläne haben Stadtverwaltung und Städtisches Klinikum: Bis 2025 sollen die stationären Betten im Krankenhaus Friedrichstadt konzentriert werden. 1000 Patienten können dann stationär an diesem Standort versorgt werden. Die Parkplatzsituation aber ist miserabel in Friedrichstadt: Schmale Straße und Gassen, wenig Stellplätze, besonders schlimm ist es beim Schichtwechsel des Pflegepersonals.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt keine Alternativen

Der Ausweg: Ein Parkhaus auf einer städtischen Fläche an der Schäferstraße. Die Stadt hat das Grundstück bereits an das Klinikum übertragen, laut Kaufmann gibt es keine Alternativen. Auf dem Gelände des ehemaligen Sauerstoffwerks soll ein Logistikzentrum für das Klinikum errichtet werden, für das Parkhaus ist nur an der Schäferstraße Platz.

Das Gebiet hat anderes verdient

Dieser Straßenzug, nur wenige Meter vom historischen Zentrum entfernt, ist nun wirklich kein atemberaubender Stadtraum. Heruntergekommene Platten und in die Jahre gekommene Altbauten, dazwischen ein bisschen Parklandschaft und hier und da ein Neubbau. Es ist ein Gebiet, das anderes verdient hätte als ein schnödes Parkhaus, und so hat es die Gestaltungskommission auch formuliert, als das Klinikum die Pläne im April das erste Mal vorstellte.

Wohnungen oder Kreativräume?

Die Stadtplaner und Städtebauer und Architekten senkten den Daumen, hinterfragten den Sinn eines Parkhauses, forderten einen Nutzungsmix im Gebäude, eine Wohnzeile mit kleinen Apartments könne doch mit hinein oder Räume für die Kultur- und Kreativwirtschaft, wie Grünen-Stadtrat Thomas Löser erklärte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Gewerbeeinheiten sind ein Witz“

Drei Gewerbeeinheiten haben Eingang gefunden in die überarbeiteten Pläne, ein Witz, wie der Architekt Christoph Mäckler erklärte. „Dort macht doch niemand einen Laden auf.“ Menschen würden auf der Schäferstraßße wohnen, die auf eine Blechkiste schauen müssten, wenn das Parkhaus wie geplant gebaut werde.

Keine Förderung für Infrastruktur

„Wir brauchen dieses Parkhaus“, mahnte Kaufmann, und Linke-Stadtrat Tilo Wirtz stand ihr bei: Das Gebäude dürfe nicht mit Nutzungen überfrachtet werden, erklärte er, und wer Kreativwirtschaft wolle oder Wohnen, der müsse dem Klinikum auch einen Scheck ausstellen. Weil, wie Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) erklärte, das Krankenhaus für Klinikgebäude zwar Förderung erhalte, nicht aber für Infrastruktur wie ein Parkhaus. „Die Baukosten haben sich seit dem ersten Entwurf verdreifacht“, sagte Kaufmann.

Anspruch: Stadtteilverträglich bauen

400 Parkplätze sollen in dem Parkhaus entstehen, es werde auch an Abstellflächen für Fahrräder, Carsharing und Elektromobilität gedacht, versprach die Sozialbürgermeisterin. Ein Mobi-Punkt könne in das Gebäude einziehen und damit moderne Mobilität.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei aller Notwendigkeit, fasste Wolfgang Lorch, Vorsitzender der Gestaltungskommission, zusammen, es bleibe der Anspruch für das Klinikum, einigermaßen stadtteilverträglich zu bauen. Das Parkhaus müsse mehr sein als eine Blechkiste, die nur Lärm und Abgase in das Viertel ziehe.