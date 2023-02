﻿Parken in Dresden: Stadt freut sich über sattes Einnahmeplus

Dresden. Die Stadt hat im vergangenen Jahr Rekordeinnahmen bei den Parkgebühren verbuchen können. Autofahrer zahlten rund 9,4 Millionen Euro an die Stadtkasse. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. In den beiden Vorjahren hatte es wegen der Corona-Einschränkungen einen Einbruch gegeben. 2021 flossen nur 6,3 Millionen Euro in die Stadtkasse, 2020 waren es 6,9 Millionen Euro. Im coronafreien Jahr 2019 zahlten die Autofahrer 8,6 Millionen Euro Parkgebühren. 2021 hat der Stadtrat die Parkgebühren deutlich erhöht.

Teure Parkzone spielt viel Geld ein

Verantwortlich für die Rekordeinnahmen sind insbesondere die Parkplätze in der Altstadt und der Äußeren Neustadt. Die Stadtverwaltung hat 2022 ein Plus von 1,18 Millionen Euro im Vergleich zu 2021 bei den Einnahmen aus Parkgebühren in der besonders teuren Parkzone 1 erwirtschaftet. 2021 flossen nach Angaben von Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) rund zwei Millionen Euro Parkgebühren in Zone 1 in die Stadtkasse. 2022 waren es 3,18 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 58 Prozent.

Die Äußere Neustadt ist jetzt Parkzone 1

Im Vor-Corona-Jahr 2019 kassierte die Stadt in der Zone 1 noch 4,46 Millionen Euro. 2020 waren es dann 3,34 Millionen Euro. Damals galten noch die alten Gebührensätze und die Stunde kostete in der teuersten Parkzone 1,50 Euro. Außerdem war die Äußere Neustadt noch in der Tarifzone 2 eingruppiert. Das änderte der Stadtrat 2021 und ordnete die Äußere Neustadt mit 108 Automaten in die teuerste Zone ein.

Vergleiche sind schwierig

Jetzt kostet die Stunde 2,40 Euro und die Äußere Neustadt ist zum teuren (Park)Pflaster geworden. Was den Vergleich mit den Jahren 2019 und 2020 schwierig macht: Der Stadtrat stufte die Innere Neustadt 2021 aus der Zone 1 in die Zone 2 ab, so dass Autofahrer dort an 54 Automaten nur einen Stundensatz von 1,50 Euro zahlen müssen und nicht 2,40 Euro. Außerdem wurden die Parkgebühren in der Altstadt erst im Oktober 2021 erhöht.

Altstadt spielt zwei Millionen Euro ein

Die 44 Parkautomaten in der Altstadt werden mittlerweile wieder gut gefüttert, etwas mehr als zwei Millionen Euro konnte die Stadt im vergangenen Jahr hier einsammeln. Aus den Automaten in der Äußeren Neustadt kamen 1,14 Millionen Euro dazu.

Einnahmen liegen unter den Erwartungen

Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) verweist darauf, dass die Einnahmen trotz des Rekords noch hinter den Erwartungen herhinken. Der Einfluss der Corona-Einschränkungen spiele beim Ergebnis für 2022 noch eine Rolle. Die Einnahmen in der Altstadt würden aber zeigen, dass sich die Situation stabilisiere, so Kühn.

Keine Mehrheit für eine weitere Erhöhung

Die Stadtverwaltung wollte im vergangenen Jahr die Parkgebühren weiter erhöhen, um mit einem Teil der Mehreinnahmen den Öffentlichen Personennahverkehr zu finanzieren. Doch dieses Vorhaben findet gegenwärtig keine politische Mehrheit. Eine entsprechende Vorlage wird in den Ausschüssen des Stadtrats regelmäßig vertagt.