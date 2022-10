﻿Internationales Pantomime Festival in Dresden: Das ist das Programm ab Dienstag

Dresden. „Nicht die, die die gleiche Sprache sprechen, verstehen einander, sondern diejenigen, die das gleiche Gefühl teilen“, meinte einmal der muslimische Mystiker und Poet Mevlana Dschelaluddin Rumi. Nun wird in der Pantomime gar nicht gesprochen. Ohne Worte, nur per Spiel mit Gesichtsausdruck und Gesten des Körpers, werden Geschichten erzählt, auf dass der Kopf auf Fantasiereise gehen kann.

Mehrere solche Fantasiereisen ermöglichen die Shows und Workshops, die man im Rahmen des 37. Internationalen Pantomime Festivals Dresden besuchen kann, das am 2. November mit einer Gala im Theaterhaus Rudi in der Fechnerstraße 2a eröffnet wird. Dabei geben etliche Akteure Kostproben ihres Könnens, zudem fließen in die Gala die Ergebnisse eines Workshops ein, der vorgelagert zum Festival am 29. und 30. September im Projekttheater in der Louisenstraße stattfindet.

Neun Vorstellungen und zwei Workshops in fünf Tagen

Während des Festivals werden dort noch zwei weitere Workshops angeboten, die sich an theateraffine Laien ebenso wie an Fortgeschrittene richten und zwischen anderthalb und zwei Stunden umfassen. „Workshops sind seit Gründung des Festivals vor 37 Jahren ein fester Bestandteil, ermöglichen sie doch den Austausch der Mimen untereinander und die Weiterentwicklung des Bewegungstheaters. Die Workshops sind so angelegt, dass es für alle funktioniert, auch für Neueinsteiger“, sagte Michael Meinel, der künstlerische Leiter des Festivals, gegenüber den DNN.

27 Künstler aus fünf Ländern, darunter Tschechien und Frankreich, sind beim 37. Internationalen Pantomime Festival Dresden zu Gast, insgesamt sind es sechs Gruppen, die – kompakter geht es kaum – binnen fünf Tagen neun Vorstellungen geben. Einmal mehr bietet das Festival ein breitgefächertes Spektrum des modernen Bewegungstheaters mit Elementen aus klassischer Pantomime, Theater, Tanz, Maskenspiel und Artistik. „Wir freuen uns auf ein sehr internationales Festival auf hohem künstlerischem Niveau“, sagte Meinel, der auch Vorsitzender des 15 Mitglieder umfassenden Vereins Dresdner Mimenstudio e.V. ist, der das Festival ehrenamtlich organisiert.

Künstler aus Spanien, Indien, Tschechien

Unter den auftretenden Künstlern ist etwa Carlos Martinez, der 2017 vom Verband „World Mime Organisation“ für seinen herausragenden Beitrag in Sachen Pantomime-Kunst ausgezeichnet wurde. Der Spanier präsentiert am 5. November, 20 Uhr, eine Auslese aus acht ausgereiften Bühnenprogrammen, die er im Laufe seiner Karriere gespielt hat.

Zum ersten Mal ist mit dem Kanglei Mime Theatre eine Gruppe aus Indien zu Gast. Das neunköpfige Ensemble aus dem Bundesstaat Manipur interpretiert in seiner Bühnenproduktion „Cheitheng“ mit Hilfe dreier Musiker eine Episode aus dem indischen Ramayana-Epos – der Fehlschuss eines Königs während einer Jagd im dichten Dschungel hat fatale Folgen, am Ende verendet er qualvoll. Möglich wurde das Gastspiel eigentlich nur dank finanzieller Unterstützung diverser indischer Institutionen.

Anmeldung, Preise, Programm Vorverkauf 17,70 Euro, ermäßigt 14,40 Euro Abendkasse: 20 Euro, ermäßigt 15 Euro Für die Workshops am 6. November (Teilnahme 15 Euro, ermäßigt 10 Euro) kann man sich unter info@mimedresden.de und Telefon 0151/55619899 anmelden. Für den zehnstündigen Wochenend-Workshop mit Mai Rojas aus Barcelona am 29./30. Oktober werden 100 Euro/ 80 Euro berechnet. Internet: mimedresden.de

Geboten werden in dem Gastspiel am 6. November, 19.30 Uhr, traditionelle wie farbenprächtige Kostüme und exotische Klänge – und womöglich auch Gesten und Gesichtsausdrücke, die auf den ersten Blick für uns Europäer befremdlich sind. So ganz universell ist Pantomime letztlich nicht, das weiß jeder, der schon mal getrampt ist – der am Straßenrand in die Höhe gereckte Daumen beispielsweise mag in den meisten Ländern von klarer Aussage sein, in Russland, Griechenland und Australien ist er eine rüde, obszöne Geste.

Ein absolutes Novum beim Pantomime Festival Dresden sind zwei Vorstellungen, zu denen die Prager LaternaMagika am 6. November, 13 und 14.30 Uhr insbesondere die Allerkleinsten, nämlich Babys und Kleinkinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren, ins Theaterhaus Rudi einlädt. „Baby Laterna“ wird erstmals außerhalb des tschechischen Nationaltheaters gezeigt, dem Stammdomizil von LaternaMagika. Stammgäste des Festivals können sich wieder auf die Improvisationsshow mit dem Gründer des Festivals Ralf Herzog und dem Mimenstudio Dresden freuen – und zwar am 4. November, 18 Uhr.

Die Gesamtkosten des Festivals belaufen sich auf etwas über 28 000 Euro, an Fördermitteln konnten immerhin fast 20 000 Euro akquiriert werden. Mit Bedauern mussten die Organisatoren zur Kenntnis nehmen, dass einer der bislang wichtigsten Förderer des Festivals, der Bund Deutscher Amateurtheater, in diesem Jahr keine finanziellen Mittel erübrigen könnte, aber das Kulturamt der Stadt Dresden wie auch die Kulturstiftung des Freistaats Sachsen öffneten in bewährter Manier ihre Förderschatullen. Ein wichtiger Faktor sind die Ticketverkäufe, aber sie sind nun mal ein variabler und entsprechend unvorhersehbarer Posten in der Finanzplanung.

Von Christian Ruf