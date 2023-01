﻿Haben CO2-Ampeln in Schulen in Dresden noch Sinn?

Die Luftmessgeräte sollten an Schulen in Dresden in der Corona-Zeit beim Lüften helfen. Die Pandemie ist vorbei, aber die Geräte sind noch nicht da. Haben sie jetzt noch Sinn?

Eine sogenannte CO2 -Ampel leuchtet in einem Klassenraum gelb. Sie reagiert auf den Kohlendioxid-Gehalt der Luft und soll an das Lüften erinnern.

Dresden. Regelmäßig lüften hat sich in der Coronapandemie als einfaches Mittel zum Schutz vor Infektionen erwiesen. Deshalb sollten auch an Schulen in Dresden während des Unterrichts die Fenster aufgehen. Dabei wollte das Land mit der Beschaffung von sogenannten CO2-Ampeln helfen. Doch bislang sind die Geräte in den Schulen nicht eingetroffen.

Mitte des Jahres 2022 hatte sich die sächsische Staatsregierung für die Ampeln entschieden, „um Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler besser vor Corona-Ansteckung und Atemwegsinfektionen zu schützen“, wie es seinerzeit hieß. Die schwarz-grün-rote Ministerriege mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) an der Spitze folge damit einer Empfehlung des Expertenrates der Bundesregierung.

Experten für Luftmessgeräte

Dieses Expertengremium hatte sich Anfang Juni 2022 dafür ausgesprochen, CO2-Messungen in Klassenräumen verpflichtend einzuführen, um den Zeitpunkt notwendiger Frischluftzufuhr anzuzeigen. Das regelmäßige Lüften sollte auch im Winter selbstverständlich sein. CO2-Ampeln können im Winter helfen, sowohl ein zu geringes als auch zu häufiges Lüften zu verhindern. Den Einsatz von Luftfiltern habe der Expertenrat hingegen nicht empfohlen, konstatierte das Land im Sommer.

Seit Beginn der Coronapandemie hatte es eine heftige Debatte über die Ausstattung der Klassenräume gegeben. Der Streit reichte von Ampeln bis hin zu Luftfiltern für alle Unterrichtsräume. Die Anzeigen, die mit unterschiedlichen Farben den Kohlendioxidgehalt der Luft anzeigen, sind bei einem großen Elektronik-Händler für Preise zwischen 50 und 350 Euro zu haben. Die mobilen Filteranlagen gehen noch deutlich darüber hinaus.

Ein paar Leihgeräte zu Pandemiebeginn

Zu Beginn der Pandemie konnten sich Schulen in Dresden ein paar Ampeln beispielsweise beim Arbeitsmedizinischen Dienst leihen, sie gingen als „Wanderpokal“ durch die Schulen. Sie könnten „schon unterstützen“, für „die Sensibilisierung ist es gut“ – waren Reaktionen von Schulleitern. Nach Überschwang klang es nicht gerade. An den Schulen gab es „Lüftungskinder“, die an das Fensteröffnen erinnern, oder die Pausenglocke übernahm das mit einem Einsatz während der Unterrichtsstunde.

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) zeigt sich zurückhaltend bei der technischen Aufrüstung der Schulen. Bei den Luftfiltern entschied sich die Stadt nach der Ausweitung eines Förderprogramms des Bundes für die Installation in schlecht belüfteten Bereichen wie den Speiseräumen in den Kellern von Typ-Dresden-Schulen.

Bildungsbürgermeister skeptisch

Donhausers Skepsis betrifft auch den Einsatz der Ampeln. Es würde das Geld lieber für andere Dinge einsetzen und ist der Ansicht, dass es auch ohne die Messgeräte möglich sein sollte, regelmäßig die Fenster aufzumachen.

Um alle Klassenräume an öffentlichen und freien Schulen Sachsens auszustatten, rechnete der Freistaat im Sommer mit etwa 45 000 Lüftungsampeln und Anschaffungskosten von etwa zehn Millionen Euro. Die Kohlendioxidmessgeräte werden vom Freistaat finanziert, angeschafft und den Schulträgern zur Verfügung gestellt. Noch zu Schuljahresbeginn plante das Land, "mit Ende der Oktoberferien alle Unterrichtsräume" mit Ampeln auszustatten.

Experten: Lüften effizienter als Filtern

Das Land verwies auch auf die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), die sich für die Anschaffung von CO2-Ampeln ausgesprochen hatte. Im Vergleich zu Luftfiltern seien Lüftungsmethoden mit Frischluftzufuhr effizienter und nachhaltiger. Der Einsatz von CO2 -Ampeln sei auch aus energetischen Gründen sinnvoll. So sollte bei hohen Temperaturunterschieden im Winter auf die sehr effektive Methode des kurzen Stoßlüftens zurückgegriffen werden.

Zudem spricht sich die DGKH unter anderem „wegen des Fehlens jeglicher Evidenz für eine Reduktion von SARS-CoV-2-Infektionen durch mobile Luftreinigung“ gegen die Anschaffung von mobilen Luftfiltern aus. Der Einsatz von Luftreinigern erscheine nur dort zweckmäßig, wo ausreichende Frischluftzufuhr nicht möglich ist.

Stadt muss mehr für Heizen zahlen

Dass das Lüften bei den Energiekosten ins Kontor schlägt, hat die Stadt bereits zu spüren bekommen. Sie muss im laufenden Jahr schon etwa zwei Millionen Euro zusätzlich für das Heizen aufbringen. Zum großen Teil resultieren diese Mehrausgaben laut Stadt aus dem verstärkten Fensteröffnen, das die Coronaschutzverordnungen vorgegeben haben. Die Energiepreissteigerungen durch den Ukraine-Krieg haben sich da noch gar nicht niedergeschlagen.

Inzwischen haben Mediziner und Virologen die Pandemie für beendet erklärt. Deutschland sei in der Endemie angekommen, Corona wird also weiterhin regelmäßig größere Bevölkerungsgruppen befallen, es unterscheide sich damit aber nicht mehr von anderen wiederkehrenden Erkrankungen.

Sieben Millionen für Ampeln

Sieben Millionen Euro für rund 40 000 Geräte hatte letztlich der Finanzausschuss des Landtags im September freigegeben. Die CO2-Ampeln sind jedoch bislang nicht in den Schulen eingetroffen. Sie werden auch nach den Ferien noch nicht da sein.

„Im ersten Beschaffungsverfahren konnte kein Zuschlag erteilt werden, so dass ein neues Verfahren eingeleitet werden musste“, teilte Dirk Reelfs, der Sprecher von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mit. Dieses sei noch nicht abgeschlossen. Der Zuschlag soll im Januar und dann schrittweise die Auslieferung erfolgen. Für Dresden sei ein Bedarf von 5132 Ampeln ermittelt worden, für Leipzig sogar 5372.

Einsatz richtet sich nicht nur gegen Corona

Doch ergibt das jetzt überhaupt noch Sinn? „Bei der Entscheidung zur Anschaffung von CO2 -Ampeln haben wir nicht nur Covid-19 im Blick gehabt, sondern auch die Gefährdung durch RS-Viren und Influenza“, erklärt der Ministeriumssprecher. Aber auch wegen der regelmäßigen Frischluftzufuhr von Unterrichtsräumen sei die Anschaffung der Ampeln sinnvoll. Reelfs: „CO2-Ampeln sichern ein energieeffizientes Lüftungsmanagement.“

Und könnte der Freistaat jetzt überhaupt noch auf die Auftragsvergabe verzichten? Aus vergaberechtlichen Gründen könnte das Beschaffungsverfahren nur mit nicht abzuschätzenden finanziellen Folgen gestoppt werden, stellt das Ministerium dazu fest.