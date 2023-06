﻿„Nach wie vor keine Planungssicherheit“: Palais Sommer Dresden startet wieder an drei Standorten

Festivalstart am 12. Juli

Am 12. Juli startet wieder der Palais Sommer Dresden mit Musik, Yoga und Kunst. Obwohl das neue Format an drei Standorten 2022 so viele Besucher wie nie angelockt hat, fehlt ihm eine langfristige Perspektive.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket