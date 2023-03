Rassistische Beleidigung in Dresden-Altstadt: Zeugen gesucht

Vor zwei Wochen, am 4. März, wurde ein Pärchen in Dresden-Altstadt rassistisch beleidigt. Außerdem wurden sie bespuckt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Dresden. Anfang des Monats, am 4. März, wurde ein Pärchen in Dresden-Altstadt rassistisch beleidigt. Gegen 19.25 Uhr fuhren sie in einer Bahn der Linie 11 in Richtung Zschertnitz, als an der Haltestelle „Kongresszentrum/Haus der Presse“ ein Mann zustieg. Dieser äffte die beiden nach und beleidigte sie rassistisch.

Als ein anderer Mann ihn daraufhin bat, dies zu unterlassen, wurde er bedroht. Als die Frau dazwischen ging, wurde sie bespuckt und beleidigt. An der Haltestelle „Postplatz“ verließ der Täter die Bahn und lief in Richtung Freiberger Straße davon.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise:(0351) 483 22 33