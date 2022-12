﻿Archäologen stoßen auf spektakuläre Spuren der Geschichte von Dresden

Dresden. Der unfreundliche Dezemberwind weht über die Freifläche im Stadtteil Friedrichstadt. Ein Bagger gräbt sich ins Erdreich, ein Mann mit Signalweste beobachtet aufmerksam jeden einzelnen Baggerhub. Hoch konzentriert – er muss Alarm auslösen, wenn der Bagger Munition oder gar Bomben ausgraben sollte. Wie Anfang Oktober, als Bauarbeiter auf dem Gelände des Ostravorwerks eine 250-Kilogramm-Bombe freilegten und die Polizei hunderte Wohnungen evakuieren musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grundstück wurde häufig bombardiert

„Wir sind mit den Erdarbeiten zur Hälfte fertig“, sagt Steffen Funk, Leiter der Dresdner Niederlassung des Projektentwicklers Quarterback, der auf dem Gelände gut 350 Wohnungen sowie Büros und Gewerbeflächen errichten will. Er habe mit mehr explosiven Funden gerechnet, sagt Funk. Im Zweiten Weltkrieg habe sich auf dem Grundstück eine Flakstellung befunden, die häufig bombardiert worden sei.

Trockener Boden ist hart wie Beton

Dick eingepackte Männer und Frauen knien in Gruben auf Polstern und graben mit kleinen Schaufeln im Erdreich. Der Lehm ist feucht und lässt sich gut bearbeiten. „Wenn der Boden trocken ist, wird er hart wie Beton“, weiß Grabungsleiterin Susanne Schöne vom Landesamt für Archäologie (LfA). Seit 1. April ist sie mit einem siebenköpfigem Grabungsteam vor Ort und sucht nach Zeugnissen aus Dresdens Historie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein mittelalterliches Dorf im Stadtgebiet

Mit Erfolg, wie Thomas Westphalen sagt, Abteilungsleiter Archäologische Denkmalpflege im LfA. „Wir konnten zum ersten Mal ein mittelalterliches Dorf im heutigen Stadtgebiet von Dresden freilegen. Willkommen in der Siedlung Ostra!“ Sieben Kelleranlagen haben die Archäologen ausgegraben, aus mindestens sieben Höfen hat die Siedlung also bestanden. Zehn bis zwölf Menschen haben in einem Hof gelebt, so dass über 100 Menschen in dem Dorf lebten, das schon vor der ersten urkundlichen Erwähnung von Dresden 1206 bestanden hat. Die Urkunde hat ein gewisser Hermann von Ostra unterschrieben.

Mittelalterliche Siedlung im Stadtgebiet: Thomas Westphalen freut sich über einen ganz besonderen Fund. © Quelle: Anja Schneider

Bewohner waren alles andere als arm

Die Bewohner müssen alles andere als arm gewesen sein, weiß Westphalen aus den Kellern zu lesen. Diese sind massiv aus Stein errichtet worden, der über weite Strecken antransportiert werden musste. „Das spricht für eine gewisse wirtschaftliche Macht.“ In den Kellern haben die Archäologen Keramikscherben gefunden von Gefäßen und Ofenkacheln, aber auch den Kopf einer Christusfigur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spuren aus der Bronzezeit

In einem Teilbereich konnten Schöne und ihr Team Spuren einer Siedlung aus der Bronzezeit nachweisen. Besonders beeindruckend ist eine Feuerstelle, bei der sich durch die Hitzeeinwirkung das Erdreich „verziegelt“ hat. Der Fund passt zu den Urnengräbern, die schon im 19. Jahrhundert am ehemaligen Berliner Bahnhof wenige Meter entfernt freigelegt wurden.

Die alten Sachsen waren gute Archäologen

So spektakulär der Fund der Kelleranlagen ist, so karg ist die Ausbeute an archäologischem Material. Das hat Gründe. 1559 kaufte Kurfürst Moritz die Flächen der Siedlung, ab 1568 wurde darauf das Ostravorwerk errichtet. „Die sächsischen Kurfürsten waren wohl gute Archäologen und haben das Baufeld intensiv untersucht“, meint Westphalen. Das Vorwerk versorgte den Hof mit Nahrungsmitteln, Kurfürstin Anna und Kurfürst August sollen dort regelmäßig nach dem Rechten gesehen haben. Das legt zumindest eine historische Zeichnung nahe.

Umsiedlung nach Neuostra

Die Funde werden jetzt dokumentiert und ausgewertet, die Archäologen versprechen sich weitere Aufschlüsse über die Siedlungsgeschichte von Dresden. Die Bewohner des Ostra-Dorfes wurden für den Bau des Vorwerks umgesiedelt – nach Neuostra selbstredend. Dass es im elbnahen Raum immer mal Probleme mit zu viel Wasser gab, dafür spricht ein komplexes Kanalsystem aus dem 16. Jahrhundert, wie Schöne erklärte. Bis zum 16. Dezember laufen die Grabungen noch, bei denen die Archäologen natürlich auch auf Zeitzeugnisse aus dem 19. und 20. Jahrhundert gestoßen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im März oder April startet der Hochbau

Im März oder April 2023 soll der Hochbau für das neue Stadtquartier in Friedrichstadt beginnen, erklärt Funk. In der Nähe der Magdeburger Straße ist ein kleiner Kreisverkehr geplant. Dort, so Funk, soll zusammen mit dem LfA ein Erinnerungsort an die Geschichte des Grundstückes eingerichtet werden. „Es ist schon etwas Besonderes, auf diesem geschichtsträchtigen Boden zu bauen“, sagt der Niederlassungsleiter. Quarterback werde den ehemaligen Stall und die ehemalige Scheune erhalten und so ein Stück Stadtgeschichte bewahren, kündigte er an.

Währenddessen schaut ein treuer Begleiter der Ausgrabungen vorbei: Ein Rabe hat sich stets zum Frühstück zu den Archäologen gesellt und sich seinen Teil von der Mahlzeit abgeholt. Bald muss sich der schwarze Geselle an anderen Stellen sein Futter suchen.