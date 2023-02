﻿Keine Brücke, keine Fähre: Umweltschützer gegen neue Elbquerung ins Ostragehege

Dresden. Mit ihren Entwürfen für eine neue Brücke zwischen Pieschen und Ostragehege hatten Studenten verschiedener Hochschulen im Sommer die seit Jahren schwellende Debatte um eine neue Elbquerung im Dresdner Westen neu belebt, einige Wochen später griff die SPD das Thema auf und goss daraus einen Antrag für den Stadtrat. Nun hat sich die Naturschutzorganisation BUND zu Wort gemeldet – und stellt sich klar gegen eine neue Querung der Elbe ins Ostragehege.

In den vergangenen Wochen hatte der BUND Dresden ein Positionspapier zur Entwicklung des Ostrageheges erarbeitet. Denn in der bisherigen Debatte seien Umwelt- und Naturschutz nicht ausreichend berücksichtigt worden, so die Kritik. In seinem Papier zeigt der BUND entsprechende Aspekte auf und formuliert fünf Leitsätze als Basis für eine künftige Entwicklung des Gebiets. Eine zusätzliche Verkehrsanbindung lehnt das Bündnis ab, stattdessen solle die gesamtstädtische Bedeutung für den Natur- und Landschaftsschutz als primäres Ent­wicklungsziel festgelegt werden.

Rebhuhn sei bereits verschwunden

Das Ostragehege sei Lebensraum für viele streng geschützte Arten, konstatiert Martin Ahlfeld, der Chef des BUND in Dresden. „Nahezu alle Flächen sind in den insgesamt fünf Schutzgebieten enthalten und das Gehege ist einer der letzten Bereiche in Dresden, in dem die Elbwiesen noch ihren naturnahen Charakter haben.“ Das liege vor allem daran, dass das Ostragehege eine Halbinsel sei und bisher vergleichsweise wenig aufgesucht werde.

Welche Folgen eine Entwicklung des Gebiets haben kann, sei schon jetzt absehbar. „Die Besucherzahl im Ostragehege hat sich durch neue Sportanlagen, Wohnungen und Un­ternehmen in der Umgebung erhöht. Das Ergebnis: Geschützte Arten wie das Rebhuhn sind dort bereits verschwunden“, erklärt Martin Ahlfeld. Sein Fazit lautet deshalb: „Eine neue Elbquerung ins Ostragehege ist mit dem Arten- und Biotopschutz unvereinbar.“

Egal ob Fähre oder Brücke, „die Besucherzahl auf den naturnahen Flächen wird zu- und die ökologische Qualität abnehmen“, lautet die einhellige Warnung der Umweltschützer. Die Stadt habe es bisher nicht geschafft, den rechtlichen verankerten Schutz der Flächen und Arten ausreichend umzusetzen: „Wie das in Zukunft bei mehr Besuchern und Störungen im Gebiet gelingen soll, ist ungeklärt.“

Auch ungewöhnliche Lösungsansätze diskutiert

Bis 1996 war zwischen dem Ballhaus Watzke und der Ostrahalbinsel eine Fähre im Einsatz. Nach deren Einstellung wurden immer wieder verschiedene Optionen für eine Elbquerung in diesem Bereich diskutiert – darunter auch ungewöhnliche Lösungen wie ein Amphibienbus. Der Verkehrsentwicklungs­plan der Stadt sieht durchaus eine neue Querung für Fußgänger und Radfahrer über die Elbe im Dresdner Westen vor. Konkrete Pläne dafür gibt es allerdings bis heute nicht.

Studenten der TU und der HTW Dresden, der BTU Cottbus und der TU Berlin hatten in einem Wettbewerb verschiedene Ideen für eine neue Verbindung erarbeitet und dabei besonderen Wert auf die Aspekte Naturschutz und Hochwasser gelegt. Der Dresdner Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hatte den späteren Siegerentwurf gelobt. Der Entwurf „bindet das Stadtteilzentrum von Pieschen für den Fuß- und Radverkehr an einer günstigen Stelle an und schafft einen attraktiven Zugang zum Ostragehege“, so Stephan Kühn gegenüber den DNN.

SPD drängt auf rasche Reaktivierung der Fähre

Die SPD hatte daraufhin den Ball noch einmal aufgenommen und im November einen Antrag zum weiteren Umgang mit einer Elbquerung im Bereich Pieschen und Ostragehege präsentiert. Im Kern geht es den Sozialdemokraten dabei einerseits darum, die bisherige Debatte und den weiteren Prozess zu strukturieren. Zugleich drängt die SPD, die eine Brücke zwar als ernsthafte Option sieht, allerdings hinsichtlich der städtebaulichen, umweltrechtlichen und verkehrstechnischen Unwägbarkeiten reichlich Prüfungs- und Diskussionsbedarf erwartet, im Antrag auf eine rasche Wiederinbetriebnahme der Fährverbindung.

Kurzfristig sei die Reaktivierung der Fähre machbar, was dann darüber hinaus gehe, müsse schrittweise und genau betrachtet werden, sagt SPD-Stadtrat Stefan Engel. Im Antrag steckt unter anderem auch der Auftrag an die Verwaltung, in einer Grundlagenbetrachtung zu prüfen, ob eine sogenannte Umweltbrücke denkbar sei, die neben Fußgängern und Radfahrern auch eine Querung für Straßenbahnen ermöglicht. Um ein solches Projekt ebenso wie etwa den Siegerentwurf der Studenten als Option zu erhalten, sei es zudem wichtig, eine Freihaltung der dazu benötigten Flächen zu erwirken. „Es geht darum, sich keine Option zu verbauen“, erklärt Stefan Engel.

Sorge um ökologische Qualität

Der Antrag ist inzwischen bereits in den betroffenen Stadtbezirksbeiräten Pieschen und Altstadt diskutiert worden – und stieß dort mehrheitlich auf Zustimmung. In Altstadt stimmten die anwesenden Räte auf Antrag der Grünen jedoch dafür, die Lösung einer reinen Fuß- und Radbrücke gegenüber der sogenannten Umweltbrücke zu bevorzugen. Zudem erhielt ein Ergänzungsantrag der Grünen eine Mehrheit, der elementare, im BUND-Papier aufgemachte Forderungen bei der künftigen Entwicklung aufgreift.

Die Umweltschützer wollen die künftige Entwicklung des Ostrageheges an seiner Bedeutung für den Natur- und Landschaftsschutz ausrichten, fordern eine darauf hinweisende Umweltbildung und eine Lenkung der Besucherströme, die Schutzzeiten und -gebiete berücksichtigt. Der Ergänzungsantrag der Grünen war mit knapper Mehrheit angenommen worden. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat.