Die besten Ausflugsziele am Osterwochenende in Dresden und Umgebung

Dresden/Region. Von einer Fahrt mit dem Osterexpress, über Osterfeuer und -spaziergänge bis hin zum Besuch der Festung Königstein warten die nächsten Tage viele Freizeitaktivitäten auf die Menschen aus Dresden und der Region.

Mit dem Osterexpress nach Moritzburg

Als Osterexpress ist der historische Traditionszug der Hobbyeisenbahner aus Radebeul von Karsamstag bis Ostermontag unterwegs auf der Lößnitzgrundbahn. An allen drei Tagen fährt der Zug aus Zeiten der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn jeweils zwei Mal nach Moritzburg. Die erste Tour beginnt immer 10.03 Uhr und die die zweite um 13.45 Uhr in Radebeul Ost. Von Moritzburg geht es dann jeweils 11.25 Uhr und 15.40 Uhr zurück. Restkarten können die Besucher noch vor der Abfahrt an beiden Zielbahnhöfen kaufen. Mit dabei sind auch die Osterhäsin Maxi Möhre und der Lößnitzdackel, die die kleinen Fahrgäste auf der Ostereiersuche begleiten.

Ein letztes Mal Kamelienduft in Königsbrück

Nach einer ereignisreichen Blütesaison ist am Ostersonntag auch der letzte Öffnungstag des Kamelienhauses in Königsbrück und damit die letzte Chance, die denkmalgeschützten Kamelien und Duftkamelien zu bewundern. Als Saisonabschluss können diesmal auch kleine Kamelienpflanzen erworben werden, mit Preissenkungen von bis zu 50 Prozent. Doch nicht nur die Kamelien locken Gäste an, sondern auch das Schellendorfsche Epitaph samt Ausstellung in der Hauptkirche.

Osterfeuer in der Zschone

Das Zschonerbad öffnet am Ostersonntag seine Tore zum traditionellen Osterfeuer. Von 15 Uhr bis 18 Uhr können Groß und Klein das weitläufige Gelände mit Spielplatz, Kräuterhaus- und garten erkunden, oder sich gemütlich bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Musik von Krambambuii auf dem österlich geschmückten Hof niederlassen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Der Waldseilpark startet in die Saison

Auch der Waldseilpark Dresden Bühlau startet am Karfreitag in die neue Saison. Der Osterhase ist mit von der Partie und besonders die anschließenden Osterferien bieten sich an, die Zeit mit einem Besuch des Kletterparks zu nutzen.

Virtuelle Zeitreise in den Osterferien

Virtuelle Zeitreisen sind auch über Ostern bei TimeRide Dresden wieder möglich. Nach dreiwöchiger Renovierungspause öffnet das Senseum im Taschenbergpalais erneut seine Tore. Die Besucherinnen und Besucher können mit „Dresden 1719“ durch das barocke Dresden reisen oder bei der Deutschland-Zeitreise die wichtigsten Wendepunkte der Nationalgeschichte erleben. Mit erweiterten Öffnungszeiten ist das Freizeitangebot von nun an Montag bis Sonntag zwischen 10.30 Uhr bis 18 Uhr zu sehen. Außerdem finden auch während der Osterferien die virtuellen Stadtführungen von TimeRide Go statt. Termine für die Touren sind Mittwoch, 10.30 Uhr, sowie Sonnabend und Sonntag, 10.30 und 16.30 Uhr. Tickets gibt es im Taschenbergpalais oder unter timeride.de.

Kinderführungen in Schloss Pillnitz

Am Osterwochenende selbst lädt der Pillnitzer Schlosspark mit seinem Grün zu einem frühlingseinläutenden Osterspaziergang ein. In den Osterferien können Kinder und Familien dann an zwei Mit-Mach-Führungen teilnehmen. Am Dienstag, dem 11. April, startet um 14 Uhr die Familienführung „Im Kostüm feiern wie August der Starke“. In Kostümen der Zeit erfahren sie spannendes über die höfischen Sitten, historische Spiele, Tänze und Musik. Zwei Tage später, am Donnerstag, dem 13. April, geht es ab 14 Uhr um fremdländische Kräuter und Früchte, die im Pillnitzer Schlosspark gedeihen. Bei „Orange & Pfefferminze – genussvoll (er)leben“ lernen die Kinder, welche Pflanzen giftig und welche essbar sind, verkosten das ein oder andere Produkt der Orangerie und sprechen über fairen Handel. Die Familienführungen dauern rund zwei Stunden kosten für Kinder 5 Euro, während Erwachsene inklusive Eintritt zwölf Euro zahlen. Treff ist am Besucherzentrum „Alte Wache“. Unter schlosspillnitz.de sind Onlinetickets erhältlich, Restkarten gibt es an der Tageskasse.

Familienangebote auf der Festung Königstein

Von Karsamstag bis Ostermontag lädt die Festung Königstein mit Sonderaktionen zum Osterausflug ein. Auf dem Programm stehen am Sonntag eine Eiersuche mit Naschwerk sowie kulturvollen Preisen, kreative Mitmachangebote am Sonnabend und Montag sowie ein täglicher Osterbrunch in den Erlebnisrestaurants „In den Kasematten“, gemeinsam mit dem Festungskommandanten. Täglich ist die Festung von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr zum Programm findet sich unter festung-koenigstein.de.

Frühlingsprogramm im Dresdner Zoo

Der Dresdner Zoo bietet in den Osterferien vom 7. bis 16. April ein buntes Frühlingsprogramm an. Jeden Tag wird um 11 Uhr ein anderes Tier genauer unter die Lupe genommen, während verschiedene Aktionen zum Thema „Heimische Insekten“ auf die Besucher warten. Des Weiteren findet am 9. und 10. April von 10 bis 16 Uhr Kinderschminken statt und es werden Samenkugeln hergestellt. Das Osterhasendorf lädt zum Bestaunen der Langohren ein, die an den Feiertagen ihre große Rolle spielen.

Osterspaziergang und Familientage in der Dresdner Heide

Wer einen Osterspaziergang in die Dresdner Heide unternehmen möchte, kann dabei die Hofewiese ansteuern. Der Biergarten ist österlich geschmückt und hat von Freitag bis Montag stets von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag sind Mädchen und Damen jeden Alters zum Osterwasserholen eingeladen. Der Spaziergang startet 5.40 Uhr am Biergarten, von wo die Teilnehmerinnen schweigend zu einer Quelle und zurück laufen. Die männlichen Begleiter können währenddessen im Biergarten am Osterfeuer sitzen und ein Sonnenaufgangsfrühschoppen genießen. Der Osterhase ist am Sonntag gegen 12 und 14.30 zugegen und Kinderschminken wird angeboten, ebenso am Montag. Außerdem können Kinder am Montag auf den Ponys der Reitschule Bosert eine Runde Osterreiten.

Zu guter Letzt haben auch viele Museen, wie das Hygienemuseum oder das Bergbaumuseum Altenberg geöffnet und bieten eine Menge Sonderführungen an. In den Osterferien steht vielerorts ebenfalls ein Familienangebot bereit.