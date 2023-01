﻿Ordnungsbürgermeister in Dresden steigt aus Machtpoker aus

Dresden. Der CDU-Politiker Detlef Sittel hat seine Bewerbung für das Amt des Ordnungsbürgermeisters zurückgezogen. Das teilte Sittel am Freitag schriftlich Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) mit. Sittel war von 2001 bis 2022 Beigeordneter für Ordnung und Sicherheit der Landeshauptstadt Dresden. Im vergangenen Jahr entschied sich die CDU-Fraktion mehrheitlich, sich für das neu zu schaffende Amt des Wirtschaftsbürgermeisters zu bewerben und Stadtrat Steffen Kaden als Kandidaten zu nominieren und nicht Sittel.

Von den Dissidenten vorgeschlagen

Sittel, der in den vergangenen sieben Jahren Hilbert als Erster Bürgermeister loyal und unaufgeregt vertreten hatte, hoffte darauf, im Stadtrat eine Mehrheit zu erhalten und als Ordnungsbürgermeister eine weitere Amtszeit absolvieren zu können. Auf der Stadtratssitzung im November hatte Dissidenten-Stadtrat Maximilian Aschenbach (Die Partei) ihn als Bewerber für die Wahl des Ordnungsbürgermeisters vorgeschlagen, doch dann wurden die Beigeordneten-Wahlen vertagt. Zu einer Kampfabstimmung zwischen Kaden und Sittel wollte es die CDU nicht kommen lassen.

Geschäftsbereich wird zerschlagen

Nachdem Anfang der Woche die Moderatoren Gunda Röstel und Thomas de Maizière ihren Vorschlag im Machtpoker um die Rathausspitze vorgelegt haben, sieht Sittel keine Möglichkeit mehr, seine Bereitschaft zur Fortsetzung seiner Tätigkeit als Beigeordneter für Ordnung und Sicherheit aufrecht zu erhalten. Der Bereich Ordnung und Sicherheit soll nach Vorstellung der Moderatoren zerschlagen werden. Das Thema Sicherheit soll im Ressort Wirtschaft und Digitalisierung gesteuert werden, während das Ordnungsamt in den Umweltbereich integriert werden soll. Die Moderatoren sprechen sich dafür aus, die Zahl der Beigeordneten von sieben auf sechs zu reduzieren und den Geschäftsbereich des bisherigen Finanzbürgermeisters Peter Lames (SPD) einzusparen. Die Verantwortung für die Finanzen soll der Oberbürgermeister übernehmen.

Hilbert kündigt Einvernehmen an

Hilbert hatte sich mit dem Vorschlag einverstanden erklärt und sein Einvernehmen für die Personalvorschläge der Moderatoren angekündigt. Die bisherigen Bürgermeisterinnen Annekatrin Klepsch (Kultur/Linke), Kris Kaufmann (Soziales/Linke) und Eva Jähnigen (Umwelt/Grüne) sollen ins Rathaus zurückkehren, auch dem Vorschlag Steffen Kaden will Hilbert zustimmen. "Die Ergebnisse der Moderation in Verbindung mit vorab erteiltem Einvernehmen haben der Ausschreibung die Grundlagen für die künftige Arbeit entzogen", konstatiert Sittel.

Ausgang der Wahlen ist offen

Am 26. Januar soll der Stadtrat die Beigeordneten wählen, der Ausgang ist offen. Die Grünen, Linken und Christdemokraten müssten dem Vorschlag geschlossen zustimmen, um auf eine knappe Mehrheit von 36 Stimmen in dem 70-köpfigen Gremium zu kommen. Auch der Oberbürgermeister hat Stimmrecht. Vor der Wahl der Beigeordneten muss der Stadtrat mit mindestens 36 Stimmen die Reduzierung der Posten auf sechs beschließen. Am Montag berät der Ausschuss für Ordnung und Sicherheit auf einer Sondersitzung über diese Frage.

Der Jurist Sittel hat seine Zukunft bisher offen gelassen. Er könnte jetzt wieder als Rechtsanwalt tätig werden, aber auch nach 21 Dienstjahren ohne größere Abzüge in Pension gehen. Sittel erklärte, es sei ihm eine Ehre gewesen, dem Wohle Dresdens zu dienen. Er bedankte sich bei allen, mit denen er „viele Jahre konstruktiv, vertrauensvoll und am Gemeinwohl orientiert zusammenarbeiten durfte“.