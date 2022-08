﻿Orang-Utan-Haus im Zoo Dresden wird teurer

So soll das neue Orang-Utan-Haus im Zoo Dresden nach der Fertigstellung aussehen.

Das neue Orang-Utan-Haus im Zoo Dresden wächst in die Höhe. Bis Oktober 2022 soll der Rohbau fertig sein. Doch wie über all auf dem Bau hat auch der Zoo mit Mehrkosten zu kämpfen. Wie er sie stemmen will.

