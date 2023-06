Acht Jugendliche haben in Sachsen die Initiative „offen.katholisch“ gegründet. In einer Petition fordern sie von ihrer Kirche Anerkennung Homosexueller und Frauen als Priesterinnen.

Dresden. Für Julia Seifert begann das tiefere Nachdenken mit Widerspruch. In der neunten Klasse bekam sie in ihrer Schule in Chemnitz einen neuen Lehrer in katholischer Religion. „Der war sehr konservativ“, erinnert sich die heute 19-Jährige, die an der TU Dresden Lehramt Deutsch und Musik studiert. „Ich habe ihm widersprochen und gefragt, warum nur Männer in der katholischen Kirche Priester werden dürfen und nicht Frauen. Er hatte die besseren Argumente. Ich war noch nicht so weit.“