﻿So wollen die Verkehrsbetriebe aus Dresden, Chemnitz und Leipzig künftig viel Geld sparen

Dresden. Um explodierenden Kosten entgegenzuwirken und die anstehenden Herausforderungen der Verkehrswende zu stemmen, haben die Verkehrsunternehmen der großen Städte in Sachsen, Chemnitz, Dresden und Leipzig, eine neue Allianz geschmiedet. Durch eine enge Zusammenarbeit wollen die Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG), die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) „einen eigenen Beitrag zur Kostenreduzierung“ leisten, wie es in einer Ankündigung heißt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie viele andere Verkehrsunternehmen auch waren Sachsens „drei Große“ in den vergangenen Jahren erst durch Corona, dann durch Kostensteigerungen allen voran bei der Energie, aber auch durch Personalmangel immer weiter unter Druck geraten. Die Herausforderungen, vor denen die Verkehrsbetriebe dabei stehen, sind zumeist alle die gleichen, sagt Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinsam effizienter werden

In der nun gegründeten sächsischen Unternehmensallianz Mobilität (kurz: Sumo) möchten die Verkehrsunternehmen der drei großen Städte im Freistaat nun gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, um etwa den Energieverbrauch zu senken, die Fahr- und Dienstplanung, die Ersatzteilbeschaffung oder den Vertrieb noch effizienter zu gestalten. „Es ist sinnvoller, sich zusammenzutun, als nach drei Lösungen für das gleiche Problem zu suchen“, erklärt Ulf Middelberg, Sprecher der LVB-Geschäftsführung.

„Vor allem internationale politische Krisen sorgten zuletzt für enorme Preissteigerungen bei Energie, Rohstoffen, Baumaterial und Personal“, sagt DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach. Der so entstandene Kostendruck zwinge die Verkehrsunternehmen, identifizierte Potenziale völlig neu zu bewerten. Unter anderem hatten die DVB seit 2010 die Bahnstromversorgung modernisiert, was jedes Jahr eine Einsparung von etwa 17 Gigawattstunden bringt – und was sich heute angesichts der stark gestiegenen Strompreise umso mehr auszahle.

Austausch bei Erfahrungen

In Chemnitz hatte die CVAG in den vergangenen Jahren ebenfalls Anstrengungen unternommen, um Energie einzusparen. Ein Assistenzsystem in den Bussen hilft den Fahrern, das Fahrzeug möglichst effizient zu steuern. Fünf Prozent Diesel können so im Jahr gespart werden, erklärt CVAG-Sprecherin Juliane Kirste. „Das Ergebnis aus dem Praxiseinsatz unserer Busse tauschen wir gern mit den Dresdnern und Leipzigern aus und möchten im Gegenzug natürlich alles darüber wissen, wie sich deren Elektrobusse im Alltag bewähren.“ Angedacht ist der Einsatz des Systems außerdem künftig in den Straßenbahnen.

Doch die Verkehrsunternehmen wollen nicht nur von bisherigen Erfahrungen voneinander lernen – das Thema Energie ist zudem nur eines von sechs Teilprojekten, bei denen die drei Un­ternehmen kooperieren wollen. So sollen etwa digitale Plattformen zur Berechnung von Fahr- oder Dienstplänen entstehen, die von allen Partnern gleichermaßen genutzt werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dulig appelliert an den Bund

Bereits in den vergangenen Jahren gab es immer wieder einen Austausch zwischen den Verkehrsun­ternehmen. Mit Sumo erreiche dies aber nun noch einmal ein völlig neues Niveau. Gesteuert werden die Aktivitäten durch den unabhängigen Programmmanager Andreas Trillmich, der über 25 Jahre Erfahrung in der ÖPNV-Branche verfügt.

Die Allianz ist für DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach ein Baustein, um das Angebot und die Fahrpreise im Nahverkehr in den nächsten Jahren stabil halten zu können. Dass das allein aber nicht genügen wird, ist allen Beteiligten klar. Deshalb brauche es auch mehr Unterstützung vom Bund, appelliert Verkehrsminister Martin Dulig. Sachsen leiste bereits einen wichtigen finanziellen Beitrag: Inzwischen stecke das Land laut Minister mehr Geld in den öffentlichen Nahverkehr als in den Straßenbau.