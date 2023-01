Öffentlichkeitsfahndung: Senior verlässt Klinik und verschwindet, Polizei bittet um Hilfe

Ein älterer Mann hat am Sonntag eine Klinik in Rudolstadt, Thüringen, verlassen und ist seitdem verschwunden. Es gibt Hinweise, dass er sich im Raum Dresden aufhält.

Rudolstadt/Dresden. Am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, verließ B. Grüner ein Krankenhaus in Rudolstadt und gilt seitdem als vermisst. Der 86-Jährige wollte nach Hause fahren, kam dort aber nicht an. Es gibt Hinweise, dass er sich im Raum Dresden aufhält. Die Polizei bittet mittels einer Öffentlichkeitsfahndung um Hilfe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mann ist etwa 1,7 Meter groß und wiegt um die 74 Kilogramm. Er hat eine Glatze, mit spärlicher, grauer Behaarung an den Seiten. Der Senior ist Brillenträger und war mit einem schwarzen Mantel, grauen Pullover und einer dunkelblauen Cordhose bekleidet. Möglicherweise trägt er auch einen breiten Bandagen-Gürtel gegen Rückenschmerzen.

© Quelle: B. Grüner wird vermisst.

B. Grüner fuhr mit einem grauen Ford C-Max davon, welches das Kennzeichen SLF-BG 200 hatte.Die Polizei bittet um Mithilfe. Hinweise:(0351) 483 22 33

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sp